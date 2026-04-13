「きのこ×たけのこ」ついに合体！まさかの別モノっぽい見た目

明治は、AIが発案した「きのこの山」と「たけのこの里」を合体させたチョコ菓子「きたきたのこのこの山里」を4月14日より全国のコンビニエンスストア、駅売店で発売しますよ。

内容量は48g、実売価格は284円（セブン-イレブンの商品ページを参考）。

ロングセラーの「きのこの山」と「たけのこの里」は、“どっち派”論争でもおなじみ。2025年8月には、顔写真から潜在的な嗜好を判定するAI「KINOTAKE MOTHER」が公開され、体験イベントも実施されました（関連サイト：KINOTAKE MOTHER）

同AIが約50万人のサンプルを分析した結果、“きのこ派”は約52％、“たけのこ派”は約43％、“どっちも派”は約4％と算出されたとのこと。この結果を受け、「どちらも楽しめる商品があったらどうか？」という発想から、AIとの対話を重ねて本商品が開発されたといいます。

さて、気になる「きたきたのこのこの山里」は、ひとくちサイズのチョコスナック。「きのこの山」の“カリッ”としたクラッカーと、「たけのこの里」の“サクッ”としたクッキーを砕き、ミルク風味のチョコレートと小麦パフを合わせてバー状に成型し、ビターチョコレートでコーティング。ザクザクとした食感と、ミルクとビター2種のチョコの味わいが楽しめるといいます。

パッケージは、AIが考案した“未来のきのこの山とたけのこの里の世界”をイメージしたデザインとされています。

ちゃんと“きのこ×たけのこ”が融合しているの？ どっち派も満足できる仕上がりなの？？――と思わず気になっちゃう、注目の一品です。う～ん、見た目は○ラック○ンダーだよな～。

※記事中の価格は税込み