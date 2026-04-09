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11ヵ月待ったのに

【悲報】松屋「ごろチキ」復活もレギュラーならず…1ヵ月で終了予定

2026年04月09日 11時55分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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祝復活だけど……

　牛めしの松屋は「ごろごろ煮込みチキンカレー」を4月14日より発売します。

およそ11ヵ月ぶりの「ごろチキ」復活

　松屋の「ごろごろ煮込みチキンカレー」（ごろチキ）は、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキンと松屋の「オリジナルカレー」をあわせた人気メニュー。

　登場するたびに話題となり、2024年10月にはレギュラーメニューに加わったものの、2025年の5月下旬に販売終了となりました。今回およそ11か月ぶりの復活です。

▲ごろごろ煮込みチキンカレー　890円

　鉄板でジューシーに焼き上げたチキンが、クセになる辛さが特徴のスパイスをきかせたオリジナルカレーに埋もれる、食べ応え満点の一皿。

販売期間は約1ヵ月

　リリースによると、販売期間は約1ヶ月間。当然、販売数が多ければ、それより早期に終売も考えられます。

　一時はレギュラーメニューだったごろチキが、限定メニューを脱却できない点が惜しまれますが、嘆く前にとにかく足を運んでごろチキをいただきたいです。

　大事なことだから2度書きますが、発売は4月14日からですよ。

※記事中の価格は税込み

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