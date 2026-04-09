【悲報】松屋「ごろチキ」復活もレギュラーならず…1ヵ月で終了予定

牛めしの松屋は「ごろごろ煮込みチキンカレー」を4月14日より発売します。
およそ11ヵ月ぶりの「ごろチキ」復活
松屋の「ごろごろ煮込みチキンカレー」（ごろチキ）は、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキンと松屋の「オリジナルカレー」をあわせた人気メニュー。
このメニュー、まもなく終売となります。またいつの日か復活する時をお待ち頂ければ幸いです。#ごろごろ煮込みチキンカレー pic.twitter.com/VvVb9ivVcY— 【公式】松屋 (@matsuya_foods) May 15, 2025
登場するたびに話題となり、2024年10月にはレギュラーメニューに加わったものの、2025年の5月下旬に販売終了となりました。今回およそ11か月ぶりの復活です。
▲ごろごろ煮込みチキンカレー 890円
鉄板でジューシーに焼き上げたチキンが、クセになる辛さが特徴のスパイスをきかせたオリジナルカレーに埋もれる、食べ応え満点の一皿。
販売期間は約1ヵ月
リリースによると、販売期間は約1ヶ月間。当然、販売数が多ければ、それより早期に終売も考えられます。
一時はレギュラーメニューだったごろチキが、限定メニューを脱却できない点が惜しまれますが、嘆く前にとにかく足を運んでごろチキをいただきたいです。
大事なことだから2度書きますが、発売は4月14日からですよ。
※記事中の価格は税込み
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります