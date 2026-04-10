Kindle漫画セール情報「推し漫」 第106回
歪で尊い絆を紡ぐ静かな魔法の物語『魔法使いの嫁』が第20巻まで1冊99円！【Kindle漫画セール情報】
2026年04月10日 17時00分更新
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2017年に第1期がアニメ化、2023年に第2期、そして2026年10月からアニメ第3期の放送も決定している『魔法使いの嫁』、その原作コミックスがセール中です。
恋愛感情を人間と同じようには理解していない人外の魔法使いエリアスと、愛されることに慣れていない少女チセが、互いにかけがえのない存在へと成長していく、そんな物語。自分の所有物としてチセを守るエリアス、自分の居場所としてエリアスを見るチセ、はじめは距離感がおかしい二人ですが、そこから徐々に進展していく、「師弟」「家族」「恋人」の境界線が曖昧な二人の関係性が尊い。文明化が進み、徐々に奇跡が衰退していく世界で、魔法の中で生きる二人の生活を描いた静かなファンタジーです。
第1巻から第20巻までが1巻あたり99円。最新刊24巻は定価ですが、第21巻から23巻までは、50％超のポイント還元とかなり揃えやすいセールですので、この機会にぜひ。
英国や日本、電車や自動車が走る現代社会が舞台になっているのも深い
魔法使いの嫁
ヤマザキコレ (著)
全24巻（続巻）
4,935円 ＋ポイント還元 1,280 pt (26%)
第1巻～第20巻（１巻あたり）
99円
第21巻・第22巻（１巻あたり）
733円＋ポイント還元 423ポイント(58%)
第23巻
776円＋ポイント還元 407ポイント(52%)
最新刊・第24巻
713円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
魔法使いの血を引くチセは「スレイ・ベガ（人食い）」と呼ばれる特別な体質を持ち、魔法の力を強く宿していたが、その代償として命が短く、孤独と絶望に苛まれていました。
英国の田舎町を舞台に、魔法の世界、妖精、異界の住人たちと関わりながら、少しずつ互いの心の傷を癒し、家族のような絆を築いていく二人。静かで優しく、時に残酷な物語。
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