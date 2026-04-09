新型デリカミニがもっとワイルドになるぜぇ〜 ハセ・プロ、穴あけ不要の新エアロ3種を同時発売

ハセ・プロ、新型デリカミニ向けエアロ3種を投入

ハセ・プロは4月3日、新型デリカミニ BA系専用の「MIRABEAU」シリーズとして、フロントカナード、リアゲートスポイラー、リアウィングスポイラーの3製品を同時発売した。

大阪オートメッセ2026でマスター型を装着展示した際に多くの要望が寄せられたことを受け、製品化に至ったとしている。

今回の3製品はいずれも、穴あけ加工不要で、超強力両面テープのみで装着できる点が特徴。適合車種は三菱 デリカミニ BA1A/2A/5A/6A型で、対応年式は2025年10月以降。材質はFRP/黒ゲルコート、納品形態は未塗装となる。

フロントは力強く、リアは上質に見せる構成

フロントカナードは、デリカミニのフロントフェイスをよりラギッドで力強い印象に仕立てるパーツとして展開される。アウトドアシーンにもなじむサイズ感をうたい、主張しすぎずに存在感を加えるデザインとしている。価格は5万7750円。

リアゲートスポイラーは、純正フォルムを生かしつつリアゲート上部にボリューム感を加える製品だ。後ろ姿に立体感とスポーティさを与え、全体を引き締めるアイテムとして位置付けられている。価格は4万2350円。

リアウィングスポイラーは、短縮された純正リアスポイラーを延長するようなデザインを採用し、リアビューに自然な存在感を加えるという。全体のバランスを整えながら、違和感なく統一感のある仕上がりを目指したとしており、価格は5万5550円。

施工ハードルを抑えた“導入しやすさ”もポイント

3製品はいずれも受注生産で、公式オンラインショップでは納期が約1ヵ月と案内されている。また、未塗装品での納品となり、価格には施工や取付工賃は含まれない。塗装対応は受け付けていない点にも注意が必要だ。