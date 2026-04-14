スズキ「フロンクス」に“夜映え”新提案、純正アクセサリーキット「ナイトメタル」発売

スズキは4月10日、コンパクトSUV「フロンクス」に向けた純正アクセサリーキット「ナイトメタル」を全国のスズキ販売店で発売したと発表した。今回の「ナイトメタル」は、これからフロンクスを購入するユーザーだけでなく、すでにフロンクスに乗っているオーナーも利用できる純正アクセサリーキットとして展開される。

フロンクスの都会的な印象を、さらに重厚に仕立てる新提案

「ナイトメタル」は、フロントアンダーガーニッシュ、サイドアンダーガーニッシュ、リヤアンダーガーニッシュに加え、ブラック塗装のアルミホイールなどを組み合わせたスタイル提案。フロンクス本来のスポーティーで都会的な印象に重厚感を与え、新たな世界観を表現するとしている。

推奨スタイル「Night Metal」の構成として、前後左右のアンダーガーニッシュと16インチアルミホイール、バルブ、プライマー、両面テープを案内しており、合計価格は20万9000円としている。

東京オートサロン2025で好評だった意匠を

市販アクセサリーに反映

今回設定されたサイドアンダーガーニッシュには、2025年の東京オートサロンに参考出品され、好評だった「フロンクス SEA BASS NIGHT GAME」に装着されていた形状が採用された。ショーカー由来の意匠を、純正アクセサリーとして一般ユーザー向けに展開した格好となる。

メーカー純正アクセサリーとして用意されることで、既存のフロンクスオーナーが車両のイメージを大きく変えたい場合にも選びやすい構成になっている点が特徴と言える。

用品装着車としてではなく

純正アクセサリーの組み合わせで提案

スズキによれば、「ナイトメタル」はあくまで純正アクセサリーを組み合わせたスタイル提案名であり、用品装着車として販売するものではないという。一部取り扱いのない販売店もあるため、購入や装着を検討する場合は販売会社への確認が必要になる。