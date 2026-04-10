個性は欲しい、音質も欲しい。45dBノイキャン付きで12,800円、“見た目で選べる”Nothingのワイヤレスイヤフォン

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【Amazonで14％オフ】

Nothing ワイヤレスイヤフォン「Ear (a)」をチェック！

Nothingのワイヤレスイヤフォン「Ear (a)」がAmazonで割引対象。参考価格14,800円のところ、14％オフの12,800円で販売中。

イヤフォンって、性能で選べば失敗はしないけど、見た目で「これがいい」と思えるものはあまり多くない。結局、無難なものに落ち着くことが多い。

Nothingの「Ear (a)」は、見た目で選びたくなる数少ないタイプ。スケルトンでしっかり個性があるのに、ノイズキャンセリングや音質も普通に使える。見た目だけで終わらず、ちゃんと使えるところに収まっている。

この価格なら、「見た目がいいからこれにする」で選んでも外しにくい。

見た目だけで終わらない“選びやすさ”

スケルトンのデザインで目を引くのはもちろんだが、それだけで終わっていないのがポイント。スリムでコンパクトな設計に加えて、イヤフォンの配置が見直されており、左右の違いも直感的に分かりやすい。ケースの開口部との整合性も改善されており、取り出しやすさも含めて扱いやすい作りになっている。

ノイキャンは“任せて使える”タイプ

最大45dBのノイズキャンセリングに対応し、Nothing Xアプリのアダプティブモードでは周囲の音に合わせて強さを自動調整する。環境に応じてレベル（高・中・低）を切り替えるため、都度設定し直す手間が出にくいのが分かりやすい強みだ。

充電まわりでストレスが出にくい

ケース込みで最大42.5時間再生に対応し、10分の充電で最大10時間使える急速充電にも対応。使う前に短時間充電するだけでも使用時間を確保しやすく、バッテリーまわりでの手間が増えにくい構成だ。