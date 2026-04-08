任天堂「スプラトゥーン3」楽曲を「ニンテンドーミュージック」で配信 その数なんと112曲
任天堂は4月7日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「スプラトゥーン3」の楽曲リストを追加した。
「スプラトゥーン3」は、2022年9月に発売したNintendo Switch用ソフト。シリーズ3作目にして、世界累計1196万本（※）を販売する人気作品だ。
※任天堂2024年3月期決算より
今回Nintendo Musicにて追加された楽曲は112曲で、すでに配信されたものを含めれば計230曲を収録している。「グランドフェスティバル」や「サイド・オーダー」などが追加されたとのこと。
この発表を受けユーザーからは「この名曲の宝庫をいつでも聴き放題なのヤバすぎないすか…」「贅沢の極み過ぎる」「待ってたぞぉぉ！」「神!!」「CD買ってるけど、アプリで全部聞けるの助かる」など、大興奮な声が多数寄せられていた。
Nintendo Switch Online加入者限定のスマートフォンアプリ『Nintendo Music』に、『スプラトゥーン3』から新たな楽曲が追加されたぞ。— Splatoon（スプラトゥーン） (@SplatoonJP) April 7, 2026
「スプラトゥーン」シリーズの全タイトルの楽曲がお楽しみいただけるようになっている。
日々のお供に、ぜひご活用いただきたい。https://t.co/lNPugAfFF8pic.twitter.com/7LHy2cDUHM
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