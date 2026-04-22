任天堂は4月21日、Nintendo Switch 2専用ソフト「スプラトゥーン レイダース」の発売日を、7月23日に決定したと発表した。価格はパッケージ版が7480円、ダウンロード版が6480円となる。

本作は、「スプラトゥーン」シリーズ初のスピンオフ作品。狂暴なシャケがはびこる「ウズシオ諸島」を舞台に、“すりみ連合”と主人公のメカニックが冒険を繰り広げる。

主人公はブキのほかに「ガジェット」を装備可能。前方に素早く切りかかったり、周囲を自動で塗ってくれたりとさまざまな効果を発揮する。

1人または最大4人の通信プレイに対応。人数を変えても難易度は変わらないよう調整されるとのことなので、お好みのスタイルで遊べそうだ。

また、すりみ連合のamiiboも新登場することが判明。ソフトと同じ7月23日に発売する。

この発表にユーザーからは「ちょっと待って急すぎる！」「うおぉぉぉ7月発売キター！」「え、リズム天国と同じ月やばい」「テレビコードで髪を縛るのセンスありすぎる」「サーモンランみたいな感じかな？」「めっちゃ楽しみすぎる」など、喜びの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：スプラトゥーン レイダース

ジャンル：未定

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年7月23日

価格：7480円（パッケージ）／6480円（ダウンロード）

プレイ人数：1～4人（ローカル／インターネット通信対応）

CERO：A（全年齢対象）

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