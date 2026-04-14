任天堂「どうぶつの森＋」楽曲をNintendo Musicで配信開始 ハロウィンや年末カウントダウンなどイベント限定の曲も
任天堂は4月14日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「どうぶつの森＋」の楽曲リストを追加した。
「どうぶつの森＋」は、2001年12月に発売したニンテンドー ゲームキューブ用ソフト。NINTENDO 64用ソフトの「どうぶつの森」に、博物館やゲームボーイアドバンスとの連携システムなどを追加搭載したコミュニケーションソフトだ。
今回Nintendo Musicにて追加された楽曲は158曲（約5時間18分）で、「午前9時（晴）」などの時報や、おなじみ「タヌキ商店」、「ハロウィン」「ハッピーニューイヤー」といった季節限定イベントBGMなども収録されている。
この発表を受けユーザーからは「どうぶつの森+、うおおおお」「お、俺の青春！」「嬉しすぎるー」「やべ、Nintendo Switch Online加入するか悩む…ｗ」「ありがとうありがとう…」「OP曲が大好きだった！」など、大興奮な声が多数寄せられていた。
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