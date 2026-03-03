任天堂は3月3日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「カービィのエアライダー」の楽曲リストを追加した。

「カービィのエアライダー」は、2025年11月20日に発売したNintendo Switch 2 用ソフト。「星のカービィ」シリーズを題材としたレースゲームで、「エアライド」「ウエライド」「シティトライアル」「ロードトリップ」と多彩な遊び方で好評を博している。

今回Nintendo Musicにて配信された楽曲はドーンと全114曲（3時間0分）で、メインテーマ「流星の路」から「メニュー」「ギャラックス」「激突！グルメレース」などを収録している。

この配信を受けユーザーからは「神すぎる」「大盤振る舞いや！」「やったぁ…！」「いますぐ聴きに行ってきます」「流星の路：蒼だけで元が取れた気分」など、興奮冷めやらぬ感想が多数寄せられていた。

また、時を同じくして任天堂のニュースページにて、「[トピックス]『カービィのエアライダー』の音楽ができるまで （前編）」も公開。ディレクターの桜井政博氏、作曲家の岩垂徳行氏・酒井省吾氏の3名へのインタビュー形式で掲載している。

桜井氏が目指す【必殺のメロディー】とは？ 「サイベリオ」には元々歌詞があった？ リテイクはなんと最多11回も!? など、多彩なエピソードが語られた。ぜひNintendo Musicで曲を聴きながら、一読してほしい。【後編】の公開も待ち遠しいところだ。

©Nintendo

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.