任天堂は6月2日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」について、パソコンやタブレットでも使用できる新機能を追加した。

ブラウザ版はアプリのインストール不要で、ニンテンドーアカウントにログインするだけですぐに利用できる。大きなディスプレイで配信中のタイトルやプレイリストを一覧にして眺められるので、PCユーザーには朗報と言えるだろう。

また、Android Auto、Apple CarPlayに対応し、車の中でもゲーム音楽を楽しめるように。機種によっては音声入力にも対応しており、運転中でもそのときの気分に合った音楽を再生できる。

さらに、これまでNintendo Musicで聴いた曲の履歴をもとにした、そのユーザー専用のプレイリスト「おすすめミックス」機能が実装。毎日自動的に選曲されるので、決まった曲ばかり流れるわけでもなく、気軽に楽しめる。

あわせて本日よりNintendo Switch 2用ソフト「マリオカート ワールド」の楽曲も配信開始。「メインテーマ」「マリオブラザーズサーキット」「レインボーロード（フィナーレ）」など、人気の楽曲がいつでも聴けるように。

じつは「Nintendo Music」はゲーム機を持っていなくても、Nintendo Switch Onlineに加入すれば利用できる。「ゲームはやらなくなってしまったが任天堂の音楽は聴きたいなぁ」という人は、ぜひこの機会に加入を検討してみては。

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