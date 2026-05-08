任天堂は5月8日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「Star Fox（スターフォックス）」の楽曲リストを追加した。

「Star Fox」は、先日発表されたばかりの2026年6月25日に発売するNintendo Switch 2 専用ソフト。神ゲーと称賛されるNINTENDO 64版をベースに、より現代仕様へアップグレードしている。

今回Nintendo Musicにて追加された楽曲は10曲（約30分）。「タイトル」「コーネリア」「エリア6」「スターウルフ」など、当時印象的だったステージの楽曲を中心に収録されている。

この発表を受けユーザーからは「めっちゃカッコよくなってる！」「セリフが脳内再生されるんだが」「スターウルフ、曲はフォックスに勝ってるわ。最高」「発売前なのに配信!?と思ったらカービィもそうでしたね」「フルオーケストラ風のアレンジ、良いね」「聞いてみな…飛ぶぞ」など、興奮する声が多数寄せられていた。

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