任天堂は2月3日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「トモダチコレクション 新生活」の楽曲リストを追加した。

「トモダチコレクション 新生活」は、2013年に発売したニンテンドー3DS用ソフト。Miiという似顔絵キャラクターを身近な友人や家族に見立てて作成し、住人同士のやり取りを見守るゲームだ。2025年3月の集計時点で、全世界累計672万本を売り上げている。

今回Nintendo Musicにて配信された楽曲はなんと全210曲（3時間45分）で、「ソフトアイコン選択」「Mii作成」「相性テスターDX」「結婚式」「子供からの手紙」などを収録している。

この配信を受けユーザーからは「俺の青春が…！」「嬉しすぎる」「めっちゃ聴かなきゃ」「このタイミングで追加は反則」「新作前に復習しよう」など、感慨深げな感想が多数寄せられていた。

「トモコレ」シリーズは、Nintendo Switch用ソフト「トモダチコレクション わくわく生活」を4月16日に発売予定。今回の楽曲追加は、その発表に合わせたものと思われる。

