かわいい見た目と残酷でダークな冒険の落差『メイドインアビス』が１冊11円！【Kindle漫画セール情報】

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『メイドインアビス』が1巻〜5巻まで１冊11円と激安セール中です！ 6巻以降も最新刊の第14巻まで45%オフでお求めやすく。

カバーを飾るかわいいキャラのイラストに魅せられてうっかり手を出すと奈落に引きずり込まれることでおなじみの『メイドインアビス』。かわいらしい少年少女が活躍する『天空の城ラピュタ』ばりの胸踊る冒険譚かと思いきや、一度深層に潜ると上層に上がるには呪いを受けるという悪魔設定。1層ですら激しい頭痛・吐き気・幻覚が起き、深層に行くほど痛みや症状がエスカレート。それを知ったうえでアビスの深部を目指すという極悪な条件のなか、ニコニコ顔で冒険する子供たちというカオス。その先に何が待つのか、階層を超えるごとに、毎度毎度決して読者の想像が及ばない深みにまで連れて行ってくれる残酷で美しい物語です。

ある意味、魅力的なキャラがひどいめに遭うのを見るというドSな漫画とも言える

メイドインアビス

つくしあきひと (著)

全14巻（続巻）

4,544円

第1巻〜第5巻 （99%オフ｜1巻あたり11円)

第6巻〜第14巻（45%オフ）

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

人類が探索し尽くした世界の果てに、唯一残された巨大な縦穴「アビス」。その底には、貴重な遺物と未知の生物が眠るとされ、多くの探窟家たちが挑んでは命を落としてきた。辺境の街・オースで育った少女リコは、偉大な探窟家である母・ライザに憧れ、アビスの謎を解き明かすことを夢見ている。ある日、リコはアビスの中で、自分の正体も記憶も失った、少年の姿をした不思議なロボットレグと出会う。二人は互いの目的を叶えるため、危険極まりないアビスの深層へと旅立つ。可愛らしいタッチで描かれる世界と、想像を絶する過酷さが同居する、唯一無二の冒険ストーリー。