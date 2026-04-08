Kindle漫画セール情報「推し漫」 第105回
かわいい見た目と残酷でダークな冒険の落差『メイドインアビス』が１冊11円！【Kindle漫画セール情報】
2026年04月08日 17時00分更新
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『メイドインアビス』が1巻〜5巻まで１冊11円と激安セール中です！ 6巻以降も最新刊の第14巻まで45%オフでお求めやすく。
カバーを飾るかわいいキャラのイラストに魅せられてうっかり手を出すと奈落に引きずり込まれることでおなじみの『メイドインアビス』。かわいらしい少年少女が活躍する『天空の城ラピュタ』ばりの胸踊る冒険譚かと思いきや、一度深層に潜ると上層に上がるには呪いを受けるという悪魔設定。1層ですら激しい頭痛・吐き気・幻覚が起き、深層に行くほど痛みや症状がエスカレート。それを知ったうえでアビスの深部を目指すという極悪な条件のなか、ニコニコ顔で冒険する子供たちというカオス。その先に何が待つのか、階層を超えるごとに、毎度毎度決して読者の想像が及ばない深みにまで連れて行ってくれる残酷で美しい物語です。
ある意味、魅力的なキャラがひどいめに遭うのを見るというドSな漫画とも言える
メイドインアビス
つくしあきひと (著)
全14巻（続巻）
4,544円
第1巻〜第5巻 （99%オフ｜1巻あたり11円)
第6巻〜第14巻（45%オフ）
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