Amazonセール情報大紹介！ 第1519回
約1万円で買えるリュックの正解はこれ。撥水＆大容量で通勤も普段使いもハマるスノーピークのリュックがタイムセール中
2026年04月07日 17時30分更新
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撥水×大容量で死角なし
Everyday Use Backpackが23%オフ！
スノーピークのEveryday Use Backpackが、Amazonで23%OFFの10,158円で販売されています！
Everyday Use Backpackは、日常使いとアウトドアの両立をコンセプトに設計されたバックパック。容量は約29Lで、通勤・通学から軽い旅行まで対応できるサイズ感。
開口部はカーブ形状で大きく開き、中身の出し入れがしやすい構造となっており、サイドにはギャザー付きポケットも備え、収納性と使い勝手のバランスに優れています。
素材にはナイロンを採用し、PFASを使わない「C0撥水加工」を施した生地を使用。水や汚れを弾きつつ環境配慮も意識した仕様が特徴です。さらにファスナーやパーツ類も見直され、チェストハーネスの改良や軽量化など細部までアップデート。シンプルな見た目ながら、現代的な機能性をしっかり備えています。
Everyday Use Backpackの特徴
大容量29Lで“毎日＋α”に対応
通勤・通学はもちろん、1泊程度の旅行やアウトドアにも対応できる約29Lの容量を確保しています。荷物が増えがちな日でも余裕を持って収納でき、「普段使い以上」に対応できる汎用性の高さが魅力です。
撥水×環境配慮素材で天候を気にしない
PFASフリーのC0撥水加工を施したナイロン素材を採用し、雨や汚れに強い仕様。アウトドアブランドらしい実用性を保ちながら、環境負荷にも配慮した設計がポイント。
大きく開いて整理しやすい収納設計
カーブ形状の開口部で内部が見やすく、荷物の出し入れがスムーズです。サイドポケットや内部構造も工夫されており、小物からPCまで効率よく整理できる設計になっています。
まとめ
参考価格：13,200円
現在の価格：10,158円［23%OFF］
snow peakのEveryday Use Backpackは、「毎日使えるバッグ」を探している人に特におすすめです。ビジネスシーンでも浮かないミニマルなデザインでありながら、PCや小物を整理しやすい構造を備えており、通勤リュックとして非常に扱いやすいモデル。オンオフ問わず使える汎用性の高さが魅力といえます。
アウトドアブランドらしい耐久性と撥水性能により、雨の日やアクティブなシーンでも安心して使えます。軽量化されたパーツや細かな改良により、長時間の使用でもストレスが少なく、日常から旅行、ちょっとしたハイキングまで幅広く対応できる“万能型バックパック”です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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