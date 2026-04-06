Kindle漫画セール情報「推し漫」 第103回
どうかしているギャグ漫画『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】
2026年04月06日 16時00分更新
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どうかしている。どうかしているぜ！ 『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和』が1巻100円、全15巻・1500円でセール中です。
この漫画の感想というかおすすめ文を書ける人、ホントすごいと思う。いろいろ考えてみたけど俺には無理かも。これを知ってしまうと、うかつに「シュールだなぁ」なんて言えなくなる。そのくらいどうかしているギャグ漫画。どの話も1話完結型で読みやすくはあるけど、個人的な感想では当たり外れもある。しかしどの話も、「どうかしている」という点で一貫している。これを読んで頭を空っぽにするなんてことはできないので、脳をどうかしたい夜のための漫画です。今夜のお供にぜひ。
そもそも意味があるって考えるからいけないんだよ、きっとそうだ
増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和
増田こうすけ (著)
全12巻（続巻）
1,500円（1巻あたり100円）
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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