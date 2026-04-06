どうかしているギャグ漫画『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】

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どうかしている。どうかしているぜ！ 『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和』が1巻100円、全15巻・1500円でセール中です。

この漫画の感想というかおすすめ文を書ける人、ホントすごいと思う。いろいろ考えてみたけど俺には無理かも。これを知ってしまうと、うかつに「シュールだなぁ」なんて言えなくなる。そのくらいどうかしているギャグ漫画。どの話も1話完結型で読みやすくはあるけど、個人的な感想では当たり外れもある。しかしどの話も、「どうかしている」という点で一貫している。これを読んで頭を空っぽにするなんてことはできないので、脳をどうかしたい夜のための漫画です。今夜のお供にぜひ。

そもそも意味があるって考えるからいけないんだよ、きっとそうだ

増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和

増田こうすけ (著)

全12巻（続巻）

1,500円（1巻あたり100円）

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

決まったストーリーはなく、毎回全く違う世界・キャラクターで展開される完全一話完結型のギャグ短編集。代表的なキャラに「部長」「課長」「ハマちゃん」「大西さん」「草野さん」などが出てきますが、そのどれもが常識をぶち壊すような行動を取っては、読者の予想を遥かに超えたオチで締めくくります。「意味がわからない」「何も起こらない」「急に終わる」といった、現代のシュールギャグの到達点と言える作品です。