【本日最終日】血しぶき舞う剣戟ノワール『カグラバチ』全巻50%還元・最新第11巻は5月1日発売！【Kindle漫画セール情報】

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毎年恒例の集英社春の漫画まつり「春マン!!2026」も本日4月5日が最終日です！

5月1日に最新刊第11巻が発売になる剣戟ノワールアクション『カグラバチ』が、現在発売中の第10巻まで全巻50%のポイント還元付きです。

ホントにこの漫画、好き。結婚してほしい。あ、俺既婚だった。でもそのくらい好き。11巻、楽しみだなぁ。

計算し尽くされたアクションの構図がカッコよすぎだってんだよ

カグラバチ

外薗健 (著)

全10巻（続巻）・最新第11巻 5月1日発売！

5,432円 ＋ポイント還元 2,719 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

斉廷戦争を終わらせた六振りの妖刀を打った伝説の刀匠・六平国重は、妖術師集団“毘灼”の襲来によって命を落とす。その息子・千鉱は、奪われた妖刀奪還のため、ただ一振り遺された七本目の妖刀“淵天”を手に、裏社会の妖術師たちとの戦いに身を投じていく。



これはマジで読んでおいたほうがいいです。話がどこへ向かっていくのかもさることながら、なにより妖刀を操る剣士たちの次の戦い、そのまた次の戦いを早く見たい！と思わせてくれるところがアクション漫画として大成功している証。



また、本作はモノクロ漫画ですが、これほどまでに飛び交う血しぶきが黒ベタなのがしっくり来る漫画も珍しい。アクションシーンの、まるで映画を観ているかのような斬新な構図といい、白と黒で描かれるモノクロの世界が絶妙にはまる、ノワールっぽさも感じられる新世代アクション漫画。続巻が楽しみ過ぎる作品です。