Kindle漫画セール情報「推し漫」 第102回
【本日最終日】血しぶき舞う剣戟ノワール『カグラバチ』全巻50%還元・最新第11巻は5月1日発売！【Kindle漫画セール情報】
2026年04月05日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
毎年恒例の集英社春の漫画まつり「春マン!!2026」も本日4月5日が最終日です！
5月1日に最新刊第11巻が発売になる剣戟ノワールアクション『カグラバチ』が、現在発売中の第10巻まで全巻50%のポイント還元付きです。
ホントにこの漫画、好き。結婚してほしい。あ、俺既婚だった。でもそのくらい好き。11巻、楽しみだなぁ。
計算し尽くされたアクションの構図がカッコよすぎだってんだよ
カグラバチ
外薗健 (著)
全10巻（続巻）・最新第11巻 5月1日発売！
5,432円 ＋ポイント還元 2,719 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
これはマジで読んでおいたほうがいいです。話がどこへ向かっていくのかもさることながら、なにより妖刀を操る剣士たちの次の戦い、そのまた次の戦いを早く見たい！と思わせてくれるところがアクション漫画として大成功している証。
また、本作はモノクロ漫画ですが、これほどまでに飛び交う血しぶきが黒ベタなのがしっくり来る漫画も珍しい。アクションシーンの、まるで映画を観ているかのような斬新な構図といい、白と黒で描かれるモノクロの世界が絶妙にはまる、ノワールっぽさも感じられる新世代アクション漫画。続巻が楽しみ過ぎる作品です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第101回
エンタメ【本日最終日】忍者はすでに世界のヒーローだって気づかされた『NARUTO―ナルト―』が全巻50%ポイント還元【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】
-
第100回
エンタメ【本日最終日】死んでも終わらない殺し合いの強制『GANTZ』が50%還元！【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】
-
第99回
エンタメ【本日最終日】ジャンプらしい異能バトルアクションの新作『魔男のイチ』が全巻50%ポイント還元【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】
-
第98回
エンタメ腹を抱えて震え上がれ！新感覚ホラーギャグ『都市伝説先輩』が全巻50%還元【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】
-
第97回
エンタメ盛大に空回りするラブ体質の美少年『ラシャーヌ！』魔夜峰央の毒っ気の塊が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第96回
エンタメ【3日間限定】小学生たちのピュアなプレ思春期『少女少年学級団』が全9巻で実質450円に！【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】
-
第95回
エンタメ角の分だけS（少し）F（不思議）な日常系『ルリドラゴン』が全巻50%ポイント還元【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】
-
第94回
エンタメ野球なのに濃密な心理戦『サンキューピッチ』が全巻50%ポイント還元【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】
-
第93回
エンタメ性癖こじらせ漫画家のこじらせ全開漫画『上野さんは不器用』が全巻50%還元のこじらせ価格！【Kindle漫画セール情報】
-
第92回
エンタメ僕が君からもらったものと、君にあげたいものを描いた将棋漫画『3月のライオン』が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ