【本日最終日】ジャンプらしい異能バトルアクションの新作『魔男のイチ』が全巻50%ポイント還元【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】

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毎年恒例、集英社春の漫画まつり「春マン!!2026」が開催されました。4月3日（金）・4日（土）・5日（日）の3日間限りで、対象タイトルが全巻（直近発売の最新刊は除く）50%ポイント還元されます。今回は、まだ比較的巻数の少ない、今から手を付けておきたい話題作を中心にご紹介！ 本日４月５日はセール最終日です！

『魔男のイチ』は、とってもジャンプらしいバトルアクションもの。魔法自体が生物で、その魔法を退治することで能力を獲得していくという独特の世界観に、魔法を使えるのは女である魔女だけ、という制約の中、唯一魔法が使える男の子（野生児）を主人公に据えることで、主人公を囲むサブキャラが女だらけというハーレム感満載の舞台設定を確立させるという天才的発想の漫画です。

現在は第７巻まで刊行。最新刊では、「人間と魔法の子供」という新たな概念がぶち込まれ、今後のストーリーに関係しそうな予言も示唆。ますます熱い展開となっております！

世界設定も天才的だけど、イチのハンティング野生児というキャラ立てもうまい

魔男のイチ

西修 (著) , 宇佐崎しろ (著)

全7巻（続巻）

3,801円 ＋ポイント還元 1,904 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

”魔法”が生物であり、その魔法の与える困難な試練を乗り越えて魔法を習得したハンターだけが「魔女」と呼ばれる世界。魔法とは無縁の生活を送る野生児イチは、対峙する相手の向ける殺意を嗅ぎ分けるするどい感覚と、自然界で養ったハンティングスキルを拠り所に、山で野生の獣を狩猟して暮らしている。そのイチが暮らす山には、「王の魔法（キング・ウロロ）」が棲んでいた。ある日、このキング・ウロロを狩りに、最強の魔女・デスカラスが山を訪れる。火花を散らすウロロとデスカラスだったが、デスカラスではウロロを倒せない絶対的な理由があった。ウロロの心臓を貫けるのは、”男”だけなのだ。2人の激闘に乱入したのは、「いつかこいつを狩る」と心に誓っていた野生児イチだった！



唯一魔法を使える男の魔女、”魔男のイチ”が、人間の脅威となる”魔法”と呼ばれる生物を狩るハンティングバトルアクション！