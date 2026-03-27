CureApp、高血圧お役立ちLINE「だぱん」に高血圧リスクシミュレーター機能追加　将来の脳心血管疾患リスクの目安を表示

株式会社CureAppは3月25日に、高血圧お役立ちLINE「だぱん」に、血圧や年齢、生活習慣などから将来の脳心血管疾患のリスク目安を表示するコンテンツの追加を発表した。10年間で脳心血管疾患で突然倒れるリスクをパーセンテージで表示し、生活改善や高血圧治療への動機づけを行うという。

同社によると、日本では約4,300万人が高血圧と推定されているが、ほとんどの人は自覚症状がないため、健診で血圧の高さを指摘されても具体的な行動に移せず、対策が後回しになりがちだという。

そこで同社では将来のリスクの参考となる情報を手軽に確認できるように、高血圧お役立ちLINE「だぱん」にリスクシミュレーションを搭載したとのこと。高血圧お役立ちLINE「だぱん」は無料で利用可能で、血圧や年齢、生活習慣や健康状態などを入力すると、対象者が10年以内に脳心血管疾患で突然倒れるリスクをパーセンテージで表示する（リスクシミュレーターは40歳～89歳の人を対象）。

リスクを数値で示すことで、「なんとなく不安」から「対処すべき疾患」へと高血圧の認識を変容し、生活習慣改善や受診行動につながることを期待しているという。

留意すべき点として、高血圧リスクシミュレーターはリスクの目安を確認して参考にするためのものであり、診断ではないとのこと。日本動脈硬化縦断研究（Japan Arteriosclerosis Longitudinal Study）のデータをもとに、現在の血圧や年齢、生活習慣などから脳心血管疾患が起こる可能性の目安を表示している。