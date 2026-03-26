AIと数理最適化技術で製造現場の計画業務を自動化、「生産計画最適化ソリューション」提供開始

株式会社MarkDoorは3月19日に、製造業の計画立案を自動化する「生産計画最適化ソリューション」の提供開始を発表した。AIと数理最適化技術を活用し、製造現場における多様な制約条件下での生産・部品計画の自動生成を行うという。再計画時間の削減を図るとともに計画業務の標準化と、急な予定変動にも対応可能な生産体制の構築を支援する。

同社によると、製造業では納期をはじめ、設備能力や人員配置、材料調達など、多数の制約条件を考慮した生産計画立案が求められるという。また、こうした計画業務は熟練者の経験や勘に依存する場面が多いそうだ。その結果、欠品や設備停止、特急案件の割り込みなど突発的な変動が発生した際に、迅速な再計画が困難となり、現場負荷の増大や納期遅延などが課題になっているという。

同社では、数理最適化を基盤とした生産計画ソリューションを開発。リアルタイムの予定変動にも対応可能な生産体制の構築を支援し、製造現場の高度化と競争力強化に貢献するとしている。

同サービスは、AIと数理最適化技術によって製造現場の複雑な制約条件を数理モデル化し、属人的な計画業務の自動化を図るとのこと。

・制約考慮の自動立案と再最適化：

膨大な制約を満たす実行可能な計画を短時間で立案。突発的な変更が発生した際も、変更によって影響を受ける前後工程も含め、再度、最適化を行う。

・計画の説明性と運用定着支援：

直感的なガントチャート表示に加え、制約・判断理由を根拠として提示。関係者の納得感の醸成と合意形成を促し、安定した運用を支援する。