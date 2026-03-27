ヤフオクのiOSアプリに不具合　入札金額など更新されず

Yahoo!オークション（ヤフオク）は3月26日、iOS版アプリの一部で画面表示の不具合が発生していることを公表した。

内容は、商品詳細画面で入札アクションを実行した後、画面をリロードすると閲覧数や入札金額などの表示が更新されないというもの。

対象はiOS版アプリの「v8.33.0」および「v8.34.0」だ。

同社はユーザーに謝罪するとともに、復旧までしばらく待つよう案内している。