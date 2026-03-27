ヤフオクのiOSアプリに不具合　入札金額など更新されず

Yahoo!オークション（ヤフオク）は3月26日、iOS版アプリの一部で画面表示の不具合が発生していることを公表した。
内容は、商品詳細画面で入札アクションを実行した後、画面をリロードすると閲覧数や入札金額などの表示が更新されないというもの。
対象はiOS版アプリの「v8.33.0」および「v8.34.0」だ。
同社はユーザーに謝罪するとともに、復旧までしばらく待つよう案内している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Yahoo!オークション（ヤフオク）は3月26日、iOS版アプリの一部で画面表示の不具合が発生していることを公表した。
内容は、商品詳細画面で入札アクションを実行した後、画面をリロードすると閲覧数や入札金額などの表示が更新されないというもの。
対象はiOS版アプリの「v8.33.0」および「v8.34.0」だ。
同社はユーザーに謝罪するとともに、復旧までしばらく待つよう案内している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
sponsored
納期の確認や調整に頭を悩ませていた現場が作った「超見える化」の軌跡
sponsored
「ハイブリッドワーク」＋「AI活用」でHPのビジネスPCが本領発揮！
sponsored
Zoom Events 導入事例：一般社団法人シェアリングエコノミー協会
sponsored
マウスコンピューター「G TUNE FG-A7G80」がセール中
sponsored
マウスコンピューター「mouse B5-A7A01SR-A」がセール中
sponsored
MSI「MAG COREFROZR AA13 WHITE」レビュー
sponsored
手軽さだけでは不十分？ 企業の動画配信を次のステージへ引き上げる
sponsored
MSI「Prestige 16 Flip AI+ C3M」レビュー
sponsored
sponsored
日々使うデジタル機器だからこそ、こだわりを持った選び方をしたい！
sponsored
sponsored
「OCX」の多様な機能を活用し、全国のパートナーが自社ソリューション価値を向上
sponsored
ZEFT R67CTの魅力をインタビュー
sponsored
sponsored
全自動化で「人材」「コスト」の課題をクリア、中小企業でも導入できる“第2世代EDR”FortiEDR
sponsored
リスクチェックが習慣に！ 人手不足の情シス・総務でも迷わず使える見える化ツール
sponsored
選手は会社員・高校生・飲食店の店員・専業プロゲーマーでスト6の上級プレイヤー
sponsored
JN-QOLC315G240U-HSC6をレビュー
sponsored
sponsored
「月収5万円」から1500人の組織へ アイレットの成長を見届けた先に進む道
sponsored
高精度GPSや軽量チタンボディー、マラソンモードなどスポーツシーンで大活躍！
sponsored
“ゆるいチーム”ではない「心理的安全性の高いチーム」づくりのポイント
sponsored
sponsored
ヤマハが30年間貫く「絶対にユーザーを見捨てない」サポート体制
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」よりbe quiet!の展示をレポート！
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」よりパソコンショップSEVENの展示／ステージをレポート！
sponsored
関西のネットワークの心臓部「堂島」直結 相互接続性と手厚いサポートで選ぶなら選択肢は1つ
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」よりサイコムの展示／ステージをレポート！
sponsored
sponsored
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」3月7日（土）開催決定！
sponsored
「デジタル資産×現場データ」の勝利の方程式とは？
sponsored
sponsored
じゃんけん大会は400人参加!!
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」3月7日（土）開催決定！
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」3月7日（土）開催決定！
sponsored
現地のカメラ映像を見ながら遠隔作業指示も。「オプテージ曽根崎データセンター（OC1）」の新サービス
sponsored
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。