530円～でこれはズルい　資さんうどんの朝定食、「かしわ」「肉」などしっかり

北九州初のうどんチェーン「資さんうどん」は、現在1都1府16県で100店舗以上展開しています。そんな資さんうどんにお手頃な「朝定食」があるとご存じでしたか？
530円～ コスパ良好な朝定食
「朝定食」は、AM5時～10時の時間帯限定。「肉うどん定食」「かしわうどん定食」といった、ミニうどんに中ライスとおかず、のりがセットになったボリュームがある定食を500円台から提供しています。
5時～10時限定「朝定食」例
■肉うどん定食 560円～
・ミニ肉うどん
・味付けのり
・おかずセット
・中ライス
■かしわうどん定食 530円～
・ミニかしわうどん
・味付けのり
・おかずセット
・中ライス
※エリアで価格が異なる可能性があります（記載は九州・山口エリア店舗の価格）
4月には新メニューも！
助さんうどんは、ただでさえお手頃価格帯で利用しやすいイメージがありますが、朝の時間帯なら、うどんとライスがセットになって、このお値段！ コスパばっちりです！。4月下旬には新しい朝メニューも登場するそうなので、お近くに店舗がある人は楽しみにしていまｍしょう。
なお、九州・山口エリア店舗ではさらに「鮭定食」といったエリア限定の朝定食もあります。うらやましいですね！
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