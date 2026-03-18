ファミマ×ウマ娘5周年コラボ　「はちみードリンク」ってどんな味？

ファミリーマートでは、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とコラボしたグルメ商品を3月17日から発売中です。

ファミマとウマ娘のコラボはこれまでにも開催されてきましたが、今回は5周年を記念した内容です。

ファミマ×ウマ娘5周年 コラボグルメ登場

コラボグルメはどんな味？ サンプルを実食してみました！

■トレセン学園のはちみつパン 158円

トウカイテイオーの育成イベントに登場する、トレセン学園・購買部のはちみつパンをイメージした商品です。中にははちみつゼリーとマーガリンが入っています。

スペシャルウィークが妄想の中で「あげません！」と言っているのが聞こえてきそうです。なお、以前ファミマでは「ライスシャワーのはちみつパン」も登場しましたが、今回は仕様が異なります。

ふかっとした軽めの食感のパンで、はちみつゼリーのジュワッとした甘さとマーガリンのコクが広がります。一口で幸せな気分になれます！

158円という手ごろな価格で買える菓子パンとして優秀。おやつにぴったりです。

■はちみードリンク 228円

作品内に登場する「はちみードリンク」をイメージした、レモンとはちみつの風味を合わせたドリンク。かつてもファミマコラボで登場して話題になりましたね。



今回はパッケージタイプは全3種。それぞれ異なるキャラが描かれています。

ゲットしたパッケージは、ドゥラメンテ、ラインクラフト、オルフェーヴル、スティルインラブ、ジャングルポケット、ジェンティルドンナが描かれていました。5周年記念のパーティーなのか、ドレスといった華やかな装いで、みんな、みんなかわいいです。



飲んでみると、はちみつの甘いコクとレモンの爽やかな酸味がマッチ。後味がみずみずしく、どんどん飲みたくなります。“甘酸っぱさ”を体現している感じ。なお、果汁は3％です。

パッケージには金の光沢もあり豪華。5周年にふさわしい装いです。



■ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3 250円

もちもち生地の丸い今川焼の中にカスタードクリームを入れた「まんまる焼き」です。パッケージは全3種が用意されていて、ゲットしたのはドリームジャーニーが描かれていました。

中にはシールが。全12種のシールがランダムで入っています。なお、本体の焼印は全6種です。

焼印がジェンティルドンナで、シールはグランアレグリアでした！



つい、焼印と同じキャラが出るのかと思いきや、焼印6種で、シール12種なので一致しているわけではないのですね。また、シールはランダムなので、焼き印とシールがかぶったらもはや奇跡かも。



ウマ娘はキャラが多いので、どんなキャラが入っているか開けるまで楽しみがあります。



お菓子を買ってグッズがもらえる！

そのほか、育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」で行われる島トレーニングに登場する丸太の形をイメージした「島トレ 丸太チョコロールケーキ」（195円）も店頭に並んでいます。



丸太がロールケーキになるなんて、すごい。こちらも気になりますね！



また、コラボ商品とは別途ファミマでは、対象商品の購入でウマ娘のクリアファイルや缶バッジがプレゼントするキャンペーンも開催しています。





■対象商品購入でグッズがもらえる

対象商品は、目印のシールが張られたお菓子。2つ購入で1つグッズがもらえます。



第1弾は3月15日10時からA4マジッククリアファイル（全4種）、第2弾は3月24日10時から缶バッジ（全4種）が配布されます。いずれも景品がなくなり次第終了となります。

▲【第1弾】3月15日10時～ A4マジッククリアファイル（全4種）

▲【第2弾】3月24日10時～ 缶バッジ（全4種）

■「ファミペイ」スタンプ企画も開催！

その他、対象商品の一部では、ファミリーマートのアプリ「ファミペイ」を提示して購入するとスタンプがたまる企画も実施されます。

スタンプ数に応じて、ゲーム内で使用できる回復アイテム「ファミチキ」と交換できるシリアルコードや、ファミマポイントなどがもらえる企画が用意されています。

▲スタンプ3個で必ずもらえる

ゲーム内アイテム「ファミチキ」

【実施期間】

キャンペーン期間：3月17日～4月6日

応募期間：3月17日～4月10日



コラボの詳細はファミリーマート公式サイトの特設ページから確認できます。





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※価格は税込み表記です。