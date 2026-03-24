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「お花見」っていいよね

【今日から】からあげクン1個増えた！ ローソンで今だけ5個→6個に

2026年03月24日 12時35分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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お花見にも!?

　ローソンは、「からあげクン」を1個増量するキャンペーンを3月24日～30日の期間で実施します。

　「からあげクン」は、ローソンで1986年から販売されている定番のひとくちホットスナック。今回のキャンペーンでは、からあげクンシリーズ全品を対象に、通常5個入りのところが1個増量となり、6個入りで提供されます。

　価格は268円～298円で、商品により異なります。

　ナベコ的には、都内の桜の時期と増量のタイミングが重なってうれしいです。からあげクンはお花見にも活用できちゃいますよね。

※記事中の価格は税込み

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