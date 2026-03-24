【今日から】からあげクン1個増えた！ ローソンで今だけ5個→6個に
2026年03月24日 12時35分更新
ローソンは、「からあげクン」を1個増量するキャンペーンを3月24日～30日の期間で実施します。
「からあげクン」は、ローソンで1986年から販売されている定番のひとくちホットスナック。今回のキャンペーンでは、からあげクンシリーズ全品を対象に、通常5個入りのところが1個増量となり、6個入りで提供されます。
価格は268円～298円で、商品により異なります。
ナベコ的には、都内の桜の時期と増量のタイミングが重なってうれしいです。からあげクンはお花見にも活用できちゃいますよね。
※記事中の価格は税込み
この連載の記事
-
グルメありがてえ…！ドミノ、レジャーシート付き“ピザセット”これだけで花見できる
-
グルメ銀だこ24個入り！ぎっしり感ある「お花見だんらんパック」今年も数量限定で登場
-
グルメマジ!? ケンタ、お得な「とりの日パック」3週間ぶっ続け販売！うれしすぎ
-
グルメペヤング1117kcal「超大盛デミオムやきそば」、洋食の定番を再現
-
グルメ150円引きはデカい！からあげ定食4品がお得に、からやま感謝祭【7日間】
- この連載の一覧へ