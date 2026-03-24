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「お花見」っていいよね

3月27日～4月2日に開催

150円引きはデカい！からあげ定食4品がお得に、からやま感謝祭【7日間】

2026年03月24日 13時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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4品が150円引き！

　からあげチェーン「からやま」は、3月27日～4月2日の7日間、「感謝祭」を開催します。

　期間中は、人気の定食4品を本体価格から150円引きで提供します。

からやまで感謝祭り
本体価格から150円引き

　対象は「からやま定食（4個）」「油淋鶏定食」「チキン南蛮定食」「ねぎおろしからあげ定食」の4品。いずれも看板商品のからあげ「カリッともも」を使用しています。

　お弁当商品のテイクアウトも割引価格で販売されます。ただし、デリバリーは対象外です。

▲からやま定食（4個）
869円 → 704円
※お弁当は691円

▲油淋鶏定食
935円 → 770円
※お弁当は756円

▲チキン南蛮定食
979円 → 814円
※お弁当は799円

▲ねぎおろしからあげ定食
1023円 → 858円
※お弁当は842円

単品からあげもお安く

　　また、単品の「カリッともも」「極ダレからあげ」も、感謝祭につき期間中は1個110円で販売されます。

▲カリッともも（1個）
154円 → 110円
※持ち帰りは108円

▲極ダレからあげ（1個）
165円 → 110円
※持ち帰りは108円

7日間限定、この機会に利用したい

　からやまは、ボリューム満点のからあげ定食を提供するお店。感謝祭では店内もテイクアウトもお得になるので、この機会を活用したいですね。

　なおからやまには、卓上に「塩辛」がおかれていて自由に利用できます。ごはんにたっぷり塩辛をのせてからあげと一緒にいただくと、それはもう至福ですよ！

　お近くにお店がある人はラッキーです。

※記事中の価格は税込み

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