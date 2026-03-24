150円引きはデカい！からあげ定食4品がお得に、からやま感謝祭【7日間】

からあげチェーン「からやま」は、3月27日～4月2日の7日間、「感謝祭」を開催します。

期間中は、人気の定食4品を本体価格から150円引きで提供します。

からやまで感謝祭り

本体価格から150円引き

対象は「からやま定食（4個）」「油淋鶏定食」「チキン南蛮定食」「ねぎおろしからあげ定食」の4品。いずれも看板商品のからあげ「カリッともも」を使用しています。



お弁当商品のテイクアウトも割引価格で販売されます。ただし、デリバリーは対象外です。

▲からやま定食（4個）

869円 → 704円

※お弁当は691円

▲油淋鶏定食

935円 → 770円

※お弁当は756円

▲チキン南蛮定食

979円 → 814円

※お弁当は799円

▲ねぎおろしからあげ定食

1023円 → 858円

※お弁当は842円

単品からあげもお安く

また、単品の「カリッともも」「極ダレからあげ」も、感謝祭につき期間中は1個110円で販売されます。

▲カリッともも（1個）

154円 → 110円

※持ち帰りは108円

▲極ダレからあげ（1個）

165円 → 110円

※持ち帰りは108円

7日間限定、この機会に利用したい

からやまは、ボリューム満点のからあげ定食を提供するお店。感謝祭では店内もテイクアウトもお得になるので、この機会を活用したいですね。

なおからやまには、卓上に「塩辛」がおかれていて自由に利用できます。ごはんにたっぷり塩辛をのせてからあげと一緒にいただくと、それはもう至福ですよ！

お近くにお店がある人はラッキーです。

※記事中の価格は税込み