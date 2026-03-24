3月27日～4月2日に開催
150円引きはデカい！からあげ定食4品がお得に、からやま感謝祭【7日間】
2026年03月24日 13時00分更新
からあげチェーン「からやま」は、3月27日～4月2日の7日間、「感謝祭」を開催します。
期間中は、人気の定食4品を本体価格から150円引きで提供します。
からやまで感謝祭り
本体価格から150円引き
対象は「からやま定食（4個）」「油淋鶏定食」「チキン南蛮定食」「ねぎおろしからあげ定食」の4品。いずれも看板商品のからあげ「カリッともも」を使用しています。
お弁当商品のテイクアウトも割引価格で販売されます。ただし、デリバリーは対象外です。
▲からやま定食（4個）
869円 → 704円
※お弁当は691円
▲油淋鶏定食
935円 → 770円
※お弁当は756円
▲チキン南蛮定食
979円 → 814円
※お弁当は799円
▲ねぎおろしからあげ定食
1023円 → 858円
※お弁当は842円
単品からあげもお安く
また、単品の「カリッともも」「極ダレからあげ」も、感謝祭につき期間中は1個110円で販売されます。
▲カリッともも（1個）
154円 → 110円
※持ち帰りは108円
▲極ダレからあげ（1個）
165円 → 110円
※持ち帰りは108円
7日間限定、この機会に利用したい
からやまは、ボリューム満点のからあげ定食を提供するお店。感謝祭では店内もテイクアウトもお得になるので、この機会を活用したいですね。
なおからやまには、卓上に「塩辛」がおかれていて自由に利用できます。ごはんにたっぷり塩辛をのせてからあげと一緒にいただくと、それはもう至福ですよ！
お近くにお店がある人はラッキーです。
※記事中の価格は税込み
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