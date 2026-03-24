売れすぎて再販！ファミマ限定「WAGYUMAFIA監修」ポテトチップス140万食突破

ファミリーマートは3月24日から、会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA（ワギュウマフィア）」監修のポテトチップス2商品を全国で発売します。

140万食突破の人気「ウルトラガーリック」が復活

「WAGYUMAFIA」は、実業家堀江貴文氏とシェフ濱田寿人氏が手がける“日本の和牛”をテーマにしたレストランで、現在世界で24店舗を展開しています。



今回、2021年10月の発売以来、累計販売数140万食を突破している人気商品「ポテトチップス ULTRA GARLIC（ウルトラガーリック）」を再販売。さらに、唐辛子と山椒を組み合わせた「ポテトチップス ULTRA SPICE（ウルトラスパイス）」を新発売。



いずれも製造元は山芳で、数量限定での展開です。

▲（再販）ポテトチップス ULTRA GARLIC 233円

お店で食べる焼肉のような味わいを堪能できるにんにくを効かせたポテトチップス。国産和牛を使用したビーフエキスを配合しており、ガーリックの強烈な香りが袋を開けた瞬間から広がるといいます。



前回登場以来140万食以上売り上げており、今回好評のため復活。

▲（新登場）ポテトチップス ULTRA SPICE 233円

チリ風味をベースに、山椒の辛さと香りを組み合わせたポテトチップスです。

隠し味に粉末みそを加えることで、刺激の中にもコクを感じる味わいに仕立てているといいます。

一度食べたら止まらない系!?

ファミリーマートと「WAGYUMAFIA」のコラボレーションは、「ポテトチップス ULTRA GARLIC」をはじめ、お酒商品「ULTRA HIGHBALL（ウルトラハイボール）」や、まさかのカップ焼そば「ULTRA PEYOUNG（ウルトラペヤング）」など多くの商品を展開をしてきました。



新作「ポテトチップス ULTRA SPICE」は、5回目のコラボ商品。WAGYUMAFIAを手掛ける堀江貴文氏は、「ただ辛いだけじゃない、止まらない中毒仕様に仕上げた」とコメントしています。やみつき感のある味わいが期待できそう！

復活の「ポテトチップス ULTRA GARLIC」も新作も少しお高めの価格帯ではありますが、普段のポテトチップスとは異なる味わいを試したい人は、手にとってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。