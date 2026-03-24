【5日間】BLTセット140円オフ　サブウェイ創業祭、今年は拡大

サブウェイは3月25日から3月29日までの5日間、創業祭を全国の店舗で開催します。

セットが140円お得！5日間限定創業祭

アメリカ発のサンドウィッチチェーン「サブウェイ」の日本上陸34周年を記念した創業祭。例年3日間で開催しているところ、今年は5日間に拡大して実施します。期間中は定番商品のセットを特別価格で販売します。

■BLT＋クッキードリンクセット 通常940円→800円

ベーコン、レタス、トマトを組み合わせた定番サンドイッチ「BLT」に、クッキーとドリンクを加えたセットです。

クッキーは店内オーブンで焼き上げており、外側はサクッとした食感、中はしっとりとした仕上がりとしています。

サブウェイのクッキー、もう食べた?

今回の創業祭の対象セットでは「クッキー」も含まれますが、サブウェイの全店でクッキーを販売しているって知っていましたか？



2025年12月に導入されて、今では累計販売数25万枚を達成しています。クッキーは単品でも購入できるので、カフェ利用や持ち帰りのおやつにもハマっているみたいです。



今回、定番のサンドイッチ「BLT」に、このクッキーとドリンクがついたセットがお手頃なので、この機会に試してみるのはどうでしょう。

例年3日間開催のところ、今年は5日間に拡大されるのがうれしいですね。忘れずにチェックしましょう！

※価格は税込み表記です。