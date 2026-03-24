本鮪中とろ110円～！ スシローに「デカえび」「大切りいか」など春ネタ

スシローは3月25日より、「本鮪中とろ」をはじめとした期間限定メニューを全国の店舗で販売します。

今回の企画では、鮪の王様とされる本鮪の中とろを110円から提供するほか、大きめサイズのネタや、伝統調味料「煎り酒」を使った商品もラインアップに加わります。

目玉は「本鮪の中とろ」110円～！

▲本鮪中とろ 110円～

“鮪の王様”と言われる本鮪の中とろは、赤身と脂のグラデーションが特徴で、とろける脂の食感が楽しめるとされています。香りや旨みと脂のバランスを同時に味わえるといいます。

えびやいかが大切りサイズに！

定番ネタの“えび”や“いか”が大きいサイズになり、120円～というお得な価格で登場します。

▲デカえび 120円～

▲大切りいか 120円～

▲大切りうなぎ 150円～

▲銀だら焦がし醤油 140円～

伝統調味料「煎り酒」を使用した3品も登場

▲煎り酒漬け赤えび 180円～

その他、日本酒、鰹節、梅干しの風味が特徴的な、日本の伝統調味料の“煎り酒”で漬けにした、ひと手間を加えたおすしが登場します。

天然の赤えびを使用した「煎り酒漬け赤えび」をはじめ、3品をラインアップします。

▲かに本身と煎り酒漬け筋子の手巻 360円～

▲煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦 180円～

春休みにうれしいお得なメニューを展開！

110円から本鮪中とろが楽しめる、期間限定メニューがスタートします。大きめサイズのえびやいかに加えて、回転寿司では珍しい「煎り酒」を使ったメニューもそろっているため、ちょっとした特別感も味わえそうです。

販売は4月5日までを予定しており、いずれも予定数に達し次第終了となります。春休み期間中に、家族や友人と気軽にお寿司を味わってはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。