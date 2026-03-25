かつや、ボリューム満点「かつや盛り」！約1000円でカツ×エビ×からあげと大満足

とんかつチェーン「かつや」は、テイクアウト商品として「かつや盛り」「ペアBOX」「盛り揚げBOX」を3月27日より発売します。

揚げ物どっさり、3つの持ち帰りセット

かつやの看板メニューであるサクサク食感の「とんかつ」をはじめ、「からあげ」「エビフライ」を詰め合わせた、満足感たっぷりのテイクアウト商品。家族の食事やホームパーティー、ちょっとした集まりにもぴったりだとしています。

▲かつや盛り 1069円（券売機1090円）

（80gロース×1枚、チキンカツ×1枚、海老フライ×2本、から揚げ×2個）

▲ペアBOX 1501円（券売機1530円）

（80gロース×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個）

▲盛り揚げBOX 2149円（券売機2190円）

（80gロース×2枚、チキンカツ×2枚、ヒレカツ×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個）

花見にも

関東をはじめ、今まさに花見シーズンを迎えている地域も多いのではないでしょうか。持ち帰りの揚げ物セットは、花見のシーンにも活用できそうです。

また、歓送迎会などの集まりで利用すると、ケータリングより価格を抑えられるかもしれません。

かつやでは、こうした持ち帰り向けのセットも用意されているので上手に活用できるといいですね！

※記事中の価格は税込み