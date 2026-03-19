ラーメンもパンも全部デカい！ 価格そのまま45％増量のファミマ「増量作戦」3月24日開始

ファミリーマートは3月24日より、「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を全国の店舗で開催します。

創立45周年を記念した企画で、対象商品はすべて価格据え置きのまま内容量を45％増量します。

今回はラーメンや中華まんといった温かいメニューに加え、生コッペパンなどの初登場商品も含む全14種類を、週替わりで展開します。数量限定で、なくなり次第終了となります。

【3月24日～】1週目は生コッペパンやスパイシーチキンが45％増量！

▲生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン） 145円

しっとりとした食感が特長の生コッペパンに、なめらかなイチゴジャムとマーガリンをサンドした商品です。

▲スパイシーチキン 210円

ブラックペッパーの辛さと旨味が特長のロングセラー商品です。もも肉を使用することでジューシーかつしっかりした肉感を味わえるとしています。

▲ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ 258円

▲助六寿司 578円

▲ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン 698円

▲Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml 118円

▲のびーるチーズのコク旨ピザまん 170円

▲チョコを味わう コーンチョコ 158円

【3月31日～】2週目はカレーやパスタ、サンドも対象に！

▲30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー 450円

30種類以上のスパイスを使用した、ファミリーマートのロングセラー商品が、45％増量となります。

野菜やフルーツの甘味を組み合わせて深みのあるからさと奥深い旨味、まろやかさにこだわった仕立てだとしています。

▲大盛 明太子スパゲティ 598円

明太子と昆布茶を組み合わせた旨みのある味わいと、バターのコクと風味が特長です。

▲テリヤキチキンとたまごのサンド 348円

甘辛いテリヤキチキンとタマゴサラダを組み合わせた、定番のサンドイッチです。

▲たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ 398円

▲天使のチーズケーキ 250円

▲ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚 138円

今年も話題独占の予感！

毎年話題になるファミリーマートの増量企画ですが、今回は45周年という節目もあって、よりインパクトのある内容になっています。実際に手に取ったときに、重さや見た目の変化が感じられそうです。

期間中は新しい商品が順次登場するため、何度か足を運んでみてください。

※価格は税込み表記です。