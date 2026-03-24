センシンロボティクス、設備管理アプリケーション「ゲンコネ」と外部IoTデバイスとの連携強化機能「ゲンコネ＋IoT」提供開始

株式会社センシンロボティクスは3月18日に、同社が提供する設備管理アプリケーション「ゲンコネ」において、外部IoTデバイスとの連携を強化する機能「ゲンコネ＋IoT」の提供開始を発表した。

同社によると、DX推進によって大規模なプラントや工場など様々な施設にネットワークカメラやIoTデバイスの導入が進む一方、デバイスの増加に伴って「一覧管理が困難」「設置場所が直感的に分かりにくい」「図面と現場情報の往復が手間」といった課題が顕在化しているという。

「ゲンコネ＋IoT」は、こうした外部サービスをより直感的に活用することを目的としたプラットフォーム。個々のIoTデバイスが現場から収集する情報を、現場の図面や地図と一体化させて表示することで位置を把握しやすくし、現場管理の効率化を支援。管理者は事務所にいながら図面をクリックすることで、現場の計器数値やリアルタイム映像にアクセスでき、現場全体の状況を素早く把握できるという。

現在、セーフィー株式会社が提供するクラウド録画サービス「Safie（セーフィー）」や、AIによる計器読み取りデバイスなど、様々なIoTデバイスからのデータ連携に対応しているという。

「ゲンコネ＋IoT」では航空写真や地図、CAD図面、P&ID図、現場パノラマ画像など、複数のベース上にデバイスを登録可能。設置場所を記憶に頼らず把握できる。また、異なる図面間での「同一IoTデバイス」のひもづけも可能。「現場写真のこのカメラ」＝「CAD図面上のこの位置」＝「P&ID上のこの設備」といった対応関係を明確にできるという。

各IoTデバイスで取得した数値データ（計器読み取りIoT）やスナップショット（Safie）は「ゲンコネ」のデータベースに保存可能。また、現場で異常な挙動を検知した際は、発報したIoTデバイスからのアラート情報を「ゲンコネ」に連携することで、関係者がどこにいても同じタイミングで検知可能となり、迅速な情報の共有、アクションにつなげるという。

ドローンが取得したデータとの連携も可能で、データ管理機能を持つ同社独自のアプリケーション「SENSYN CORE Datastore」との連携で、ドローンが撮影した画像を「ゲンコネ」上のピンから直接確認できるという。

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