「LegalOn」、案件数や処理時間など法務組織の稼働状況を可視化する「CLMレポート」提供開始

株式会社LegalOn Technologiesは3月13日に、法務組織の稼働状況を可視化する分析機能「CLMレポート」の提供を3月から開始したことを発表した。同社が提供する法務特化型AIエージェントに搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」において、法務案件の受付から進捗管理までを一元化する「マターマネジメント（案件管理）」の新機能として提供するという。

「CLMレポート」では、担当者ごとの案件量や納期、対応に要した時間などを分析画面で確認可能。特定の担当者への業務集中や対応遅延の兆候を捉えられるようにし、適切な人員配置の検討を支援するという。

また、月ごとの案件数の推移や業務が滞っている工程、負荷の偏りを数値で明示。人手不足を解消するための増員交渉や、業務フローの見直しを提案する際の客観的な裏付けとして活用できるとしている。

このほかの特徴として、データの書き出しや表計算ソフトを用いた煩雑な集計作業は不要で、画面上の操作だけで必要な情報を複数のグラフ形式で表示できるという。また、グラフをクリックすると該当する案件の一覧へ移動できるため、状況の把握から担当者の割り振り変更までをスムーズに行えるとしている。

同社では、この機能の提供によって法務マネジメントにおける判断を「経験や感覚」に依存したものから、定量的なデータに基づくものへと移行を促し、組織全体の稼働状況を可視化することで、適正な業務分担と継続的な組織改善を支援するとしている。