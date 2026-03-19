濡れない＋疲れにくい＋滑らない＝最高。山も街もこれ1足、ノースフェイスの万能シューズがセール中！

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防水性と歩きやすさのバランス、ヨシ！

CRESTON HIKE WP トレッキングシューズが15%オフ！

THE NORTH FACEのCRESTON HIKE WP トレッキングシューズが、現在Amazonにて15%OFFの15,984円で販売されています！

防水性と歩きやすさをバランスよく備えたトレッキングシューズ。独自の防水透湿素材により雨やぬかるみでも水の侵入を防ぎつつ、内部のムレを抑えて快適な履き心地をキープします。さらに耐摩耗性に優れたCORDURA（コーデュラ）素材を採用し、軽量性と耐久性を両立している点も魅力です。

ソールにはグリップ力に優れたVibramを採用し、濡れた路面や不整地でも安定した歩行をサポートします。かかとや足裏をしっかり支える設計により長時間の歩行でも疲れにくく、登山初心者から日帰りハイキングまで幅広く対応可能です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

CRESTON HIKE WP トレッキングシューズの特徴

防水なのにムレにくい

THE NORTH FACE独自の防水透湿素材「HydroSeal」を搭載。雨水の侵入を防ぎつつ、内部の湿気は外へ逃がすため、長時間歩いても蒸れにくい設計です。

CORDURA採用でタフ＆軽量

アッパーには耐摩耗性に優れたCORDURA（コーデュラ）素材を使用。さらにリサイクル素材の「CORDURA ECO」を採用しており、軽さと環境配慮を両立しています。

歩きやすさ重視の安定設計

かかとを囲むようにサポートパーツを配置した「CRADLEヒールテクノロジー」は、着地時の衝撃を吸収して横ブレを軽減。剛性の高いミッドフットシャンクプレートと相まって、快適な歩行をサポートします。

Vibramソールでグリップ力◎

アウトソールには「Vibram XS-Trek」を採用。乾いた路面から濡れた地面までしっかりグリップします。

まとめ

参考価格：18,900円

現在の価格：15,984円［15%OFF］

THE NORTH FACEのCRESTON HIKE WP トレッキングシューズは、防水、歩行の安定感、路面へのグリップ、価格のバランスが良いモデル。「山歩き用に、とりあえず1足目」「街と山を兼用したい」というニーズにぴったりです。

山だけでなく街でも使いやすいデザインで、「1足で何でもこなしたい」人にフィットする万能モデルといえるでしょう。ぜひこの機会にチェックしてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。