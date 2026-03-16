Kindle漫画セール情報「推し漫」 第84回
あふれる望郷と体制への反旗を描くSF漫画の金字塔・竹宮惠子『地球へ…』が全3巻で297円！【Kindle漫画セール情報】
2026年03月16日 17時00分更新
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竹宮惠子センセイの名作SF『地球へ…』が激安です。1冊99円、全3巻で297円です！ しかも、カラーページをすべてカラーで収録した完全版デジタルエディション！！ おージョミー！！！！
中学生のころ描いた自作の漫画の主人公にはみんなヘッドホン付けてました。ええ。『地球へ…』といえば、青い地球をバックに、黄色い髪にヘッドホンを着けた少年、ソルジャー・ブルーのポートレートが描かれた劇場版アニメのポスターを真っ先に思い浮かべると思いますが、なんとこのキャラが主人公じゃないということに一番びっくりした記憶があります。
壮大な設定と今読んでもグッと来る漫画史に残るエンディング。当時の小学館フラワーコミックス版でもわずか5巻（Kindle版は全3巻）で、複雑な人間模様と練り上げられた緻密なストーリーを、これだけ圧倒的なスケールで完結まで描ききるのですから、本当にすごいとしか言いようがない。まだ未読の人は、ぜひこの機会に読んでほしい。SF漫画の名作ですぞ！
作品紹介
地球へ…[カラーイラスト完全版デジタルエディション]
竹宮 惠子 (著)
全3巻（完結）
297円 （1巻あたり99円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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