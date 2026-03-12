Amazonセール情報大紹介！ 第1430回
6万円の値下げなら、思いきって……!? M4 iPad Pro（2TB）がセール中
2026年03月12日
Appleの「13インチ iPad Pro（M4）」がAmazonで割引中。参考価格388,000円のところ、15％オフの328,800円で販売されている。ストレージ2TB、Wi-Fi＋Cellularの構成で、5G通信（eSIM）に対応するモデルだ。
画面は13インチのUltra Retina XDR。前面は横向きの12MPカメラ、背面にも12MPカメラを備え、LiDARスキャナやFace IDが使える。本体は厚さ5.3mm、重さはCellularモデルで約446g。充電や接続はUSB-C端子を使い、Apple Pencil ProやMagic Keyboardにも対応する。
この容量や通信モデルは、最初から用途が決まっている人が選ぶことが多く、普段は価格だけで検討するようなモデルではない。それでも今回は約6万円の値下げになっている。
すぐに買う予定がなかったとしても、大画面モデルや大容量で探しているなら、いまの価格は一度確認しておきたいのでは？
