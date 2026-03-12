6万円の値下げなら、思いきって……!? M4 iPad Pro（2TB）がセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで15％オフ】Apple 13インチiPad Pro（M4）をチェック！

Appleの「13インチ iPad Pro（M4）」がAmazonで割引中。参考価格388,000円のところ、15％オフの328,800円で販売されている。ストレージ2TB、Wi-Fi＋Cellularの構成で、5G通信（eSIM）に対応するモデルだ。

画面は13インチのUltra Retina XDR。前面は横向きの12MPカメラ、背面にも12MPカメラを備え、LiDARスキャナやFace IDが使える。本体は厚さ5.3mm、重さはCellularモデルで約446g。充電や接続はUSB-C端子を使い、Apple Pencil ProやMagic Keyboardにも対応する。

この容量や通信モデルは、最初から用途が決まっている人が選ぶことが多く、普段は価格だけで検討するようなモデルではない。それでも今回は約6万円の値下げになっている。

すぐに買う予定がなかったとしても、大画面モデルや大容量で探しているなら、いまの価格は一度確認しておきたいのでは？