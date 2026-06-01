「安いノートPCはもう懲りた」人へ。Ryzen 7＋16GBメモリ搭載Lenovoが104,800円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Lenovo 15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K700H7JP）」をチェック！

Lenovoの15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K700H7JP）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格142,780円のところ、27％オフの104,800円で販売中。

最近の格安ノートPC、最初は問題なくても、数年使ううちに動作が重くなったり、ブラウザーを複数開くだけで微妙にもたついたりすることも少なくない。メモリ8GBでは不安を感じる場面も増え、「次はちゃんと余裕ある構成にしたい」と考える人も多いはずだ。IdeaPad Slim 3は、Ryzen 7や16GBメモリを搭載した、普段使い向けとしてバランスのいい15.3型ノートPCだ。

①Ryzen 7＋16GBメモリ搭載

ネット閲覧やOffice作業だけでなく、動画視聴や複数アプリの同時利用もこなしやすい構成。Ryzen 7 7735HSと16GBメモリを搭載しており、普段使い向けとして余裕を持たせたスペックになっている。

②15.3型16:10 WUXGA IPSディスプレイ採用

15.3型16:10 WUXGA IPSディスプレイを搭載。縦方向へ少し広い表示領域を確保しており、Webページや表計算ソフトも一覧しやすい。14型では狭い、16型では大きいと感じる人にも収まりがいい。

③USB Type-A／HDMIもそのまま使える

USB Type-C中心の薄型ノートPCも増える中、本機はUSB Type-AやHDMIも搭載。マウスやUSBメモリー、外部ディスプレイなども変換アダプターなしで接続しやすく、普段使いでも扱いやすい構成だ。

製品スペック

【CPU】Ryzen 7 7735HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.3型 WUXGA IPS（1920×1200／16:10）

【重量】約1.59kg

【OS】Windows 11 Home