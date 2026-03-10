Amazonセール情報大紹介！ 第1418回
新生活PCこれでいいのでは？ Office付きで10万円ちょい、Core i5＆16GBのASUS「Vivobook 16」
2026年03月10日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook 16（X1605VA-I5H165WS）」をチェック！
ASUSのノートPC「Vivobook 16（X1605VA-I5H165WS）」がAmazonタイムセール対象。参考価格118,000円のところ、11％オフの104,800円で販売中。
仕事用のノートPCを探していると、Office付きモデルはスペックが上がるほど価格も上がりやすい。このASUS「Vivobook 16」はCore i5と16GBメモリ、512GB SSDにOffice Home & Business 2024を付属し、今回のタイムセールでは104,800円。新生活に向けたPCを探している人なら、チェックしておいてもよさそうだ。
Core i5、16GBメモリ、Office付き
CPUはインテル Core i5-13420H、メモリは16GB、ストレージは512GB SSD。Office Home & Business 2024とMicrosoft 365 Basic（1年間使用権）が付属する。WordやExcel、PowerPoint、Outlookを最初から使える。指紋認証にも対応している。
16型WUXGAディスプレイ
ディスプレイは16型WUXGA（1920×1200）。フルHD（1920×1080）より縦の表示が広く、Excelの表や文章を一度に多く表示できる。画面を分けてブラウザーと資料を並べて表示するような作業でも窮屈になりにくい。
Type-C給電とHDMIを用意
USB3.2 Type-CポートはPower Deliveryに対応し、本体への給電をサポートする。HDMI端子も備える。USB3.2 Type-Aポート×2とUSB2.0ポート×1もあり、マウスやUSBメモリなどを接続できる。
製品スペック
【CPU】インテル Core i5-13420H
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16.0型（1920×1200）
【Office】Office Home & Business 2024
