新生活PCこれでいいのでは？ Office付きで10万円ちょい、Core i5＆16GBのASUS「Vivobook 16」

【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook 16（X1605VA-I5H165WS）」をチェック！

ASUSのノートPC「Vivobook 16（X1605VA-I5H165WS）」がAmazonタイムセール対象。参考価格118,000円のところ、11％オフの104,800円で販売中。

仕事用のノートPCを探していると、Office付きモデルはスペックが上がるほど価格も上がりやすい。このASUS「Vivobook 16」はCore i5と16GBメモリ、512GB SSDにOffice Home & Business 2024を付属し、今回のタイムセールでは104,800円。新生活に向けたPCを探している人なら、チェックしておいてもよさそうだ。

Core i5、16GBメモリ、Office付き

CPUはインテル Core i5-13420H、メモリは16GB、ストレージは512GB SSD。Office Home & Business 2024とMicrosoft 365 Basic（1年間使用権）が付属する。WordやExcel、PowerPoint、Outlookを最初から使える。指紋認証にも対応している。

16型WUXGAディスプレイ

ディスプレイは16型WUXGA（1920×1200）。フルHD（1920×1080）より縦の表示が広く、Excelの表や文章を一度に多く表示できる。画面を分けてブラウザーと資料を並べて表示するような作業でも窮屈になりにくい。

Type-C給電とHDMIを用意

USB3.2 Type-CポートはPower Deliveryに対応し、本体への給電をサポートする。HDMI端子も備える。USB3.2 Type-Aポート×2とUSB2.0ポート×1もあり、マウスやUSBメモリなどを接続できる。

製品スペック

【CPU】インテル Core i5-13420H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】16.0型（1920×1200）

【Office】Office Home & Business 2024