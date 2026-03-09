証拠解析から書面作成までを自動化、裁判特化AIシステム「AI書面作成」正式リリース

GVA TECH株式会社は3月2日に、訴訟に関する書面の作成を生成AIで支援するサービス「AI書面作成」をリリースした。弁護士向けの同サービスは、書面を作成するだけでなく、連続型のAI設計で証拠解析から書面作成までの工程を自動化し、証拠の読解や整理に多くの時間を要する弁護士の業務効率化を支援するという。既に複数の事務所の弁護士が有償でトライアル利用しており、今回、機能をアップデートして正式リリースしたという。

「AI書面作成」は生成AIを活用した弁護士実務特化のシステム。事件類型や要件事実を踏まえて証拠などを解析し、訴状、答弁書、準備書面といった各種の法律書面を自動で作成するという。

特徴として挙げられているのは、複雑なプロンプト設計が不要なこと。法律書面作成に必要な要件事実や証拠構造、解析の手法をシステムにプロンプトとして内蔵しており、煩雑な設定や指示が不要。事件類型を選択してクリックするのみで、要件事実ごとの事実引用や評価が行われた書面を出力するという。

大量の証拠ファイルを一括で解析できることも特徴のひとつ。ファイルの追加や指示を続けると前半の指示内容を忘れてしまうという一般的なAIでみられる事象を制御。大量の記録から事実を認定し引用するという。

加えて、GoogleドライブやBoxなどユーザーの事務所内のストレージツールと自動同期し、証拠や過去案件を手軽に選択可能に。また、生成された書面はシステム上で直接編集でき、Wordファイル形式にも変換できるとのこと。ISMS認証（ISO27001）を取得しており、通信の暗号化やIP制限などのセキュリティ環境を構築しているという。