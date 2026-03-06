折りたたみ大画面スマホ「Galaxy Z Fold7」が5％オフ、Amazonセールのポイントアップ活用でさらにお得感

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Samsung 折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold7（256GB）」をチェック！

Samsungの折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold7（256GB）」がAmazonで割引対象。参考価格265,750円のところ、5％オフの252,460円で販売中。

現在Amazonでは「新生活セール」を実施中だが、残念ながら「Galaxy Z Fold7（256GB）」は対象外。しかし、税込み1万円以上の買い上げでポイント還元率がアップする「新生活セール ポイントアップ」も開催中なので、うまく使えばチョットお得に購入可能だ

大画面端末を持ち歩きたいが、タブレットとの2台持ちは避けたい。そんなニーズに向くのが折りたたみスマホだ。Galaxy Z Fold7は、閉じたままでも使いやすいカバー画面と、開けば約8.0インチになるメインディスプレイを備える。購入前には、サイズや重量だけでなく、付属品や価格帯も含めてチェックしておきたい。

6.5型と8.0型、2つの画面サイズ

約6.5インチのカバー画面を備え、開けば約8.0インチのメインディスプレイが広がる折りたたみ構造。メインはQXGA+ Dynamic AMOLED 2Xで、1〜120Hzの適応表示に対応。閉じた状態では約8.9mm、重さは215gに収まる寸法だ。

2億画素トリプルカメラ

広角約2億画素、超広角約1,200万画素、望遠約1,000万画素のトリプルカメラを搭載。フロントカメラは約1,000万画素（カバー）と約1,000万画素（イン）を備える構成だ。

IP48対応と4,400mAhバッテリー

IP48防水防塵に対応。バッテリー容量は4,400mAh。FeliCa対応のSIMフリーモデル。

薄型軽量の折りたたみ構造、約8.0インチの大画面、2億画素カメラ、FeliCa対応など、スペック面はかなり魅力的だ。一方で、20万円台後半の高価格帯モデルであること、折りたたみ端末ならではの保護ケース選びや持ち方の相性、ACアダプターが付属品に含まれない点は購入前に確認しておきたい。性能だけでなく、日常でどう使うかを想像して選びたい1台である。