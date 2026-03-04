駅前ロータリーにおける迷惑駐停車検知ソリューション提供開始、AIカメラとIoT機器連動で監視と警告を実施

Intelligence Design株式会社は、駅前ロータリーなどにおける迷惑駐停車や滞留車両をAIカメラで検知し、IoT機器と連動して警告を行う交通管理ソリューションの提供開始を発表した。自治体や交通インフラ事業者が抱える「迷惑駐車による混雑」や「無人間帯の安全管理」、「人的コストの増大」といった課題解決を目指しているという。

同システムは、AIカメラによるリアルタイム解析とIoT機器連動を組み合わせた統合型交通管理ソリューション。AIカメラによる自動監視で、24時間365日、ロータリー内の車両をリアルタイムで解析を実行。乗用車、トラック、バス・タクシーを自動で識別するという。

迷惑駐停車・滞留の検知については、停車時間に応じて判定を行い、混雑原因となる車両を自動で検知する。特定車種のみの検知設定も可能。サイネージやライト、スピーカーなどのIoT機器と連動して、音声による注意喚起やLED表示による警告、視覚的誘導を自動で行う。データは混雑状況や車種別統計をダッシュボードで可視化。CSV形式での出力により、時間帯別や車種別での分析が可能だという。

導入のメリットとしては、24時間の監視と警告の自動化によって現場スタッフの負担を軽減するほか、車種別や時間別のデータを蓄積することで混雑対策や動線設計の根拠資料として活用できること、渋滞緩和によって駅周辺施設や観光地の利用促進を後押しすることなどが挙げられている。

同社では今後、AIとIoTの連携によって人的コストを抑えながら安全性と利便性を両立する交通管理の実現を目指し、スマートシティ施策との連携やバスターミナルや観光地駐車場への展開、AIによる危険挙動検知や事故予兆分析への拡張も視野にサービスの拡充を進めていくとしている。