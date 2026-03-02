8コア16スレッドで性能アップ。Ryzen 7 9700Xがセール価格で登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで28％オフ】AMD デスクトップ向けCPU「Ryzen 7 9700X」をチェック！

AMDのデスクトップ向けCPU「Ryzen 7 9700X」がAmazonで割引対象。参考価格60,422円のところ、28％オフの43,800円で販売中。

Ryzen 7 9700Xは最大5.5GHz動作の8コア16スレッド、TDP 65W設計のRyzen 9000シリーズ。高クロックと65W枠を両立したAM5対応モデルとなる。

最大5.5GHz動作の8コア16スレッド

基本クロック3.8GHz、最大5.5GHz。8コア16スレッド構成で、L2 8MBとL3 32MBを合わせた40MBキャッシュを搭載するRyzen 9000シリーズのデスクトップ向けモデル。

Socket AM5対応、TDP 65W設計

Socket AM5に対応し、TDPは65W。CPUクーラーは別売となる。GPUにはRadeon Graphicsを内蔵する。

Amazon.co.jp限定の長期保証モデル

メーカー保証3年に代理店保証1年を加えたAmazon.co.jp限定モデル。参考価格60,422円のところ、28％オフの43,800円で販売中。