Amazonセール情報大紹介！ 第1366回
8コア16スレッドで性能アップ。Ryzen 7 9700Xがセール価格で登場
2026年03月02日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで28％オフ】AMD デスクトップ向けCPU「Ryzen 7 9700X」をチェック！
AMDのデスクトップ向けCPU「Ryzen 7 9700X」がAmazonで割引対象。参考価格60,422円のところ、28％オフの43,800円で販売中。
Ryzen 7 9700Xは最大5.5GHz動作の8コア16スレッド、TDP 65W設計のRyzen 9000シリーズ。高クロックと65W枠を両立したAM5対応モデルとなる。
最大5.5GHz動作の8コア16スレッド
基本クロック3.8GHz、最大5.5GHz。8コア16スレッド構成で、L2 8MBとL3 32MBを合わせた40MBキャッシュを搭載するRyzen 9000シリーズのデスクトップ向けモデル。
Socket AM5対応、TDP 65W設計
Socket AM5に対応し、TDPは65W。CPUクーラーは別売となる。GPUにはRadeon Graphicsを内蔵する。
Amazon.co.jp限定の長期保証モデル
メーカー保証3年に代理店保証1年を加えたAmazon.co.jp限定モデル。参考価格60,422円のところ、28％オフの43,800円で販売中。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1454回
トピックス14型2-in-1が19%オフ、144,800円でOffice 2024も込み「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1379回
トピックス折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
-
第1365回
トピックス【35％オフ】“やっぱりソニー”の映像と音声、55型4Kブラビアが10万円切り
-
第1364回
トピックス折りたたみスマホの完成形。8.0型×215gのGalaxy Z Fold7が値下げ
-
第1363回
トピックスアップル公式より1万円安い、24インチiMac（16GBメモリ/512GB SSD）がAmazonに
-
第1363回
トピックスApple公式より安いってマジ？ M4 iMac 16GB/512GBがAmazonに
-
第1363回
トピックス16型ノートが84,800円。Core i5と16GBメモリのASUS「Vivobook 16 X1605VA」15％オフ
-
第1362回
トピックス充電を気にしない、最大42時間駆動。最上位モデルApple Watch Ultra 3がセール中
- この連載の一覧へ