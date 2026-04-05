【本日最終日】死んでも終わらない殺し合いの強制『GANTZ』が50%還元！【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

毎年恒例、集英社春の漫画まつり「春マン!!2026」、本日はセール最終日です！

今回ご紹介するのは奥浩哉センセイの衝撃的SF漫画の傑作『GANTZ』。謎とバイオレンスとエロとカッコよさがこれほど見事に融合した作品はそうそうありません。前半のミッションクリアーシークエンスの高揚感と、後半の人類滅亡シークエンスのハラハラどきどき感、ストーリーを知っているのに何度読んでも面白い！と思える本作、実質半額セールの今、全巻揃えてぜひ手元に置いておきたい作品です。

奥センセイの作品は、女の子がエロかわいいのがいいよね

GANTZ

奥浩哉 (著)

全37巻（完結）

23,339円 ＋ポイント還元 11,688 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

『GANTZ』（ガンツ）は、奥浩哉センセイによる傑作SFアクション・サバイバル漫画。



主人公の大学生・黒崎ケイは、地下鉄で電車に轢かれて死んでしまう。しかし、気がつくと、見知らぬマンションの一室にいた。その部屋にはほかにも、確かに自分は死んだはずだと口にする人々が集まっていた。その部屋に置かれていた黒い球体「GANTZ」。死んだはずのケイと他の人々は、GANTZの支持により、「得点稼ぎ」としてエイリアン狩りに強制参加させられる。命を懸けた戦い、仲間との共闘と裏切り、徐々に明かされるGANTZの目的と世界の真相……。容赦なく襲い来る死とGANTZスーツがもたらす全能感、絶望と希望が交錯する壮絶なサバイバルバトルが幕を開ける！