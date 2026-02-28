Kindle漫画セール情報「推し漫」 第58回
【全22巻50%還元】第3の『化物語』大暮維人版の神画コミックは何度も読み返せる傑作！【Kindle漫画セール情報】
2026年02月28日 18時05分更新
大暮版『化物語』が全巻50%のポイント還元です！ ご存知、小説家・西尾維新センセイの〈物語〉シリーズの第1弾を、『エアギア』『天上天下』の大暮維人センセイがコミカライズ。シャフト制作によるアニメも人気でしたが、本作も大暮センセイによる新解釈やサービスカットなどが加えられ、西尾維新の言葉遊びと大暮維人の絵遊びの融合で、原作小説ともアニメとも違う、第3の『化物語』としてファンからも熱く支持されています。まだ未体験という方はぜひこの機会に。
2月27日（金）～3月1日（日）にかけて、「Amazonマンガ週末祭第2弾」が開催中です。この3日間の期間中は対象作品がすべて50%のポイント還元付き！ 作品数が多過ぎてすべては紹介しきれないので、そのほかの気になる対象作品は以下のバナーからチェック！
メディアを超え、外見が変わっても損なわれない
強すぎるキャラクター性が魅力の物語
|Image from Amazon.co.jp
|化物語（１） (週刊少年マガジンコミックス)
化物語
西尾維新 (著), 大暮維人 (著)
全22巻（完結）
17,424円 ＋ポイント還元 8,712 pt (50%)
第1巻
792円＋ポイント還元 396 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
物語は、主人公・阿良々木暦が数々の怪異に絡まれる日常が描かれます。蟹に体重を奪われた戦場ヶ原ひたぎ、猫に取り憑かれた羽川翼、吸血鬼の成れの果て忍野忍など、ヒロインたちとの出会いと対峙が、ユーモア・エロス・哲学と共にオムニバスストーリーとして展開。大暮版の最大の魅力は「世界一の絵」で描かれる美麗なキャラデザ・構図・エフェクト。原作の行間を読み込み、独自に加えた核心を外さないアレンジが、神改変として評価されています。さあ、あなたも怪異と青春の渦へ！
