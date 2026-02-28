【全22巻50%還元】第3の『化物語』大暮維人版の神画コミックは何度も読み返せる傑作！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

大暮版『化物語』が全巻50%のポイント還元です！ ご存知、小説家・西尾維新センセイの〈物語〉シリーズの第1弾を、『エアギア』『天上天下』の大暮維人センセイがコミカライズ。シャフト制作によるアニメも人気でしたが、本作も大暮センセイによる新解釈やサービスカットなどが加えられ、西尾維新の言葉遊びと大暮維人の絵遊びの融合で、原作小説ともアニメとも違う、第3の『化物語』としてファンからも熱く支持されています。まだ未体験という方はぜひこの機会に。



2月27日（金）～3月1日（日）にかけて、「Amazonマンガ週末祭第2弾」が開催中です。この3日間の期間中は対象作品がすべて50%のポイント還元付き！

メディアを超え、外見が変わっても損なわれない

強すぎるキャラクター性が魅力の物語

化物語

西尾維新 (著), 大暮維人 (著)

全22巻（完結）

17,424円 ＋ポイント還元 8,712 pt (50%)

第1巻

792円＋ポイント還元 396 pt (50%)

作品紹介

西尾維新センセイの代表作である〈物語〉シリーズの第1弾を、大暮維人センセイが豪華にコミカライズ。圧倒的な画力で視覚的に昇華させた「神コミカライズ」としてファンからも大絶賛の一作です。



物語は、主人公・阿良々木暦が数々の怪異に絡まれる日常が描かれます。蟹に体重を奪われた戦場ヶ原ひたぎ、猫に取り憑かれた羽川翼、吸血鬼の成れの果て忍野忍など、ヒロインたちとの出会いと対峙が、ユーモア・エロス・哲学と共にオムニバスストーリーとして展開。大暮版の最大の魅力は「世界一の絵」で描かれる美麗なキャラデザ・構図・エフェクト。原作の行間を読み込み、独自に加えた核心を外さないアレンジが、神改変として評価されています。さあ、あなたも怪異と青春の渦へ！