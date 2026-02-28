ファンタジーの皮を被ったグルメ漫画『空挺ドラゴンズ』が全巻50%還元で8316円お得【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

読むと腹が減るでおなじみのファンタジー作品『空挺ドラゴンズ』が最新刊第21巻まで全巻セール対象です。ファンタジーの皮を被ったグルメ漫画と言えば『ダンジョン飯』を想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、あちらがタイトルに”飯”と謳って架空料理をテーマとした作品なのに対し、こちらは『空挺ドラゴンズ』とまるっきり飯要素のないタイトル。どちらかと言うと、架空世界での生活の一部として描かれる食事シーンがとにかく美味そうだと評判になっている作品です。ジブリ飯が美味そう、みたいな感じとでも言えば伝わるでしょうか。

そんな本作も、全巻セール対象になるのは結構珍しいかも。まだ未読、あるいはアニメの最終回と同じく第3巻収録の「龍の回廊」あたりで止まっている人、そろそろ次に進む絶好の機会です。1月7日に発売されたばかりの最新刊・第21巻もセール対象です。

第21巻は、南極高原編のクライマックス。いよいよ伝説龍・南天の黒帝ヴリトラとのバトルが開幕して緊迫の展開です！



モンハン＋架空グルメ＋生活シムな没入系ファンタジー漫画

空挺ドラゴンズ

桑原太矩 (著)

全21巻（続巻）

16,632円 ＋ポイント還元 8,316 pt (50%)

最新刊・第21巻

792円＋ポイント還元 396ポイント(50%)

作品紹介

桑原太矩センセイによるハイファンタジー×グルメ×冒険コミック。2020年にはTVアニメ化（Netflix独占配信、こちらもおすすめ）もされた人気作。



龍（ドラゴン）が実在し、空の脅威でありながら「宝の山」でもある世界。捕龍船クィン・ザザ号のクルーたちは、巨大な龍を狩り、解体し、調理して生計を立てている。大物を仕留めれば一獲千金＋新鮮な肉を食べ放題、失敗すれば即死のハイリスク・ハイリターンな日常。新米ハンター・ミカ、タ新人コックのキタ、整備士のジローなど個性豊かな乗組員たちの群像劇が魅力の作品です。



龍の生態や解体の描写がリアルで、捕った龍の部位ごとの調理法が食欲をそそるグルメ要素満載。ハイファンタジーなのにむしろグルメ漫画として読んだほうが腹落ちするというくらい飯が美味そう。龍狩りシーンの緊張感と、捕った後の「メシうま！」、クルーたちの日常会話や失敗談など、この世界の生活にどっぷり浸れる没入感が最高です！