捨てないふせん？ 貼って消せる「ブギーボード ペーパリー」Sサイズが34％オフ

【Amazonで34％オフ】キングジム「ブギーボード ペーパリー スターターセット Sサイズ BB-18S-S2A」をチェック！

キングジムの「ブギーボード ペーパリー スターターセット Sサイズ BB-18S-S2A」が、Amazonで割引対象。参考価格5,170円のところ、34％オフの3,427円で販売中。

紙のふせんは、書いて貼り、用が済めば剥がして捨てる。その気軽さがあるから、いまもデスクや冷蔵庫まわりで使われ続けている。

「ブギーボード ペーパリー BB-18S」は、その流れを変えずに紙だけを置き換える。保存機能は持たず、一時メモに絞った仕様で、書いて貼り、役目が終われば消すという動きに寄せた電子メモだ。

約0.5mm、重ねられる電子メモ

最薄部は約0.5mm。外形寸法は約100（W）×100（H）×0.5（D）mm（突起部除く最薄部）とされ、重ねて保管できる厚みだ。電子メモというより、薄いシートに近い感覚で扱える。

マグネット内蔵、2枚入りスターターセット

本体にはマグネットを内蔵し、ホワイトボードや冷蔵庫などに貼り付けて使える。付属のステンレスシール2枚を使えば、スチール面以外にも貼り付け可能。

約10万回消去、保存しない設計

消去は専用スタイラスの上部を本体に当てるワンタッチ方式で、全消去のみ。部分消しや保存機能は備えない。一時メモに絞った設計だ。電源は単6形アルカリ乾電池（AAAA）2本で、約10万回の消去に対応。