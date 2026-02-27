アニメ化、まだ待ってます。熱血薙刀女子部漫画『あさひなぐ』が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

薙刀（なぎなた）女子部活漫画『あさひなぐ』が50%ポイント還元セールの対象に！

「薙刀女子ってまたニッチな……」って思いますよね。実は私もそうでした。しかし、折しも同時期に一大ブームになった部活漫画にかるた部をテーマにした『ちはやふる』がありまして、野球部やサッカー部、はたまたブラバンとか剣道部みたいに、ある種メジャーな部活動ものだと、なんとなくその活動も想像がつくけど、「え、その部活って普段はなにやってんの？」という好奇心をいい具合に刺激されて、本作『あさひなぐ』も1巻から通読していたワタクシです。

これがまた面白いんですよ。作者のこざき亜衣センセイが実際に学生時代になぎなたを嗜まれたのかは定かじゃないですが、しっかり取材されているであろうことは伝わってきます。また、本作は『ビッグコミックスピリッツ』での連載だったのですけど、女性作家さんなのにしっかり熱血少年マンガ（青年マンガ誌ですが）してるんですよね、この作品。熱血・スポ根漫画好きならぜひライブラリに加えてほしい作品です。

乃木坂46の初期・ゴールデンメンバーが総出で実写映画化したり舞台化したりしましたが、なぜか未だにアニメ化はされず。もったいない。アニメ化してもきっと名作になったのに…。あ、今からでも全然遅くないと思います！



今からでもアニメ化、「あり」だと思います！

あさひなぐ

こざき亜衣 (著)

全34巻（続巻）

2万3584円 ＋ポイント還元 11809 pt (50%)

第1巻

693円＋ポイント還元 347 pt (50%)

作品紹介

こざき亜衣センセイによる女子高生×薙刀の熱血青春スポ根漫画の傑作！ 第60回小学館漫画賞一般向け部門受賞作です。



主人公・東島旭（とうじま あさひ）は、中学まで美術部だった運動音痴の15歳。高校入学時に「薙刀は高校部活界のアメリカンドリーム！ スポーツ未経験者でも全国制覇できる！」というポスターに感激し、二ツ坂高校薙刀部に入部！ メンター役のあこがれの先輩（強くてカッコいいエース）、剣道経験者（他競技との比較解説）、同様にコンプレックスを持つ同期（成長の仲間）、そして早くから旭に才能の欠片を見出す天才ライバルと、スポ根ものに必要な要素全部入り。共に、弱小部からインターハイ全国を目指す。本作最大の魅力は「弱さから始まる本気の成長」。旭の不器用でひたむきな努力、仲間との絆、ライバル校の個性派選手たちとの激闘が胸熱。薙刀のリアルな技描写と心理戦で、競技を知らなくても熱くなれること必至。挫折・涙・笑いの王道展開が泣ける！



