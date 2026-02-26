りくりゅうペアみたいなニヤニヤが欲しいならこれを読め『ここほれ墓穴ちゃん』全10巻で880円【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

冬季五輪のりくりゅうコンビのペアフィギュアを見てニヤニヤした人は多いと思いますが、あれ依頼、「ニヤニヤしたい！ 俺、もっとニヤニヤしたい！」ってなってる人は多いと思います。

そんな、全国1億2000万の日本国民のうちおよそ9000万人くらいが心のどこかで思っている「ニヤニヤしたい」欲をお手軽にかなえてくれる『ここほれ墓穴ちゃん』が全10巻で880円、1巻88円でセール中です（安っ）！

え？ このお値段でホントにニヤニヤできるのかって？ できます（断言）。本作、よくこんなにニヤニヤするシチュエーションを思いつくなってくらいニヤニヤの連続で、電車の中で読んでいたら、たとえそれが激混みの満員電車の中だったとしても、あなたの周りだけ人がスーッと掃けるくらいにはニヤニヤ顔になります。

主人公は、りくりゅうペアとは全然違うタイプの二人ですが、「もー、早く結婚しちゃえよー」とか思いながら全10巻を駆け抜けましょう！

りくりゅうペアに対する「なんかいい」をこの二人にも

ここほれ墓穴ちゃん

きたむら ましゅう (著)

全10巻（完結）

880円

第1巻

88円（72%オフ）

作品紹介

Twitter発の爆発的人気同棲ラブコメ。チョロかわ自滅系彼女×ドS確信犯彼氏のイチャコラ日常漫画。



主人公・墓穴ちゃんこと花咲みほりちゃんは、社会人で見た目クール美人なのに防御力はマイナス１万のポンコツ女子。同棲相手の年下大学院生・墓守くんこと夏目くんの外道ないじりに、誘惑しようとして自爆、隠し事しようとして墓穴掘りまくり、エロ可愛く赤面自滅の毎日が描かれます。テンポ抜群で読みやすい短編形式、チョロさ加減が可愛すぎる墓穴ちゃんと、彼女を甘やかしつつ悪乗りするドS紳士の墓守くん、二人のイチャイチャが止まらない、読者のニヤニヤが止まらない最高のイチャラブ生活のぞき見漫画です！