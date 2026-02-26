Kindle漫画セール情報「推し漫」 第52回
りくりゅうペアみたいなニヤニヤが欲しいならこれを読め『ここほれ墓穴ちゃん』全10巻で880円【Kindle漫画セール情報】
2026年02月26日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
冬季五輪のりくりゅうコンビのペアフィギュアを見てニヤニヤした人は多いと思いますが、あれ依頼、「ニヤニヤしたい！ 俺、もっとニヤニヤしたい！」ってなってる人は多いと思います。
そんな、全国1億2000万の日本国民のうちおよそ9000万人くらいが心のどこかで思っている「ニヤニヤしたい」欲をお手軽にかなえてくれる『ここほれ墓穴ちゃん』が全10巻で880円、1巻88円でセール中です（安っ）！
え？ このお値段でホントにニヤニヤできるのかって？ できます（断言）。本作、よくこんなにニヤニヤするシチュエーションを思いつくなってくらいニヤニヤの連続で、電車の中で読んでいたら、たとえそれが激混みの満員電車の中だったとしても、あなたの周りだけ人がスーッと掃けるくらいにはニヤニヤ顔になります。
主人公は、りくりゅうペアとは全然違うタイプの二人ですが、「もー、早く結婚しちゃえよー」とか思いながら全10巻を駆け抜けましょう！
りくりゅうペアに対する「なんかいい」をこの二人にも
|Image from Amazon.co.jp
|ここほれ墓穴ちゃん（1） (電撃コミックスNEXT)
ここほれ墓穴ちゃん
きたむら ましゅう (著)
全10巻（完結）
880円
第1巻
88円（72%オフ）
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
主人公・墓穴ちゃんこと花咲みほりちゃんは、社会人で見た目クール美人なのに防御力はマイナス１万のポンコツ女子。同棲相手の年下大学院生・墓守くんこと夏目くんの外道ないじりに、誘惑しようとして自爆、隠し事しようとして墓穴掘りまくり、エロ可愛く赤面自滅の毎日が描かれます。テンポ抜群で読みやすい短編形式、チョロさ加減が可愛すぎる墓穴ちゃんと、彼女を甘やかしつつ悪乗りするドS紳士の墓守くん、二人のイチャイチャが止まらない、読者のニヤニヤが止まらない最高のイチャラブ生活のぞき見漫画です！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第51回
エンタメ怪奇と猟奇、エロスと倒錯、狂気と恐怖が待つ乱歩の迷宮へ、再び。『江戸川乱歩異人館』が全巻77円【Kindle漫画セール情報】
-
第50回
エンタメ大人の社交場でのエスプリを叩き込まれるギャグ漫画『スナックバス江』全巻100円均一【Kindle漫画セール情報】
-
第49回
エンタメ【全巻50%還元】メイド服沼の震源地・森薫が描く英国貴族社会の禁断の恋『エマ』が全巻セール【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
-
第48回
エンタメフシの出会いと別れがいつしかあなたの嗚咽に変わる『不滅のあなたへ』全巻50%還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第47回
エンタメ誰がために戦う──今、読んでおきたい石ノ森章太郎『サイボーグ009』が50%還元で1巻220円【Kindle漫画セール情報】
-
第46回
エンタメ【全巻50%還元】名作百合マンガ3選『やがて君になる』『付き合ってあげてもいいかな』『安達としまむら』【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
-
第45回
エンタメ【全巻50%還元】魅力的な女の子がいっぱいなマンガ3選『五等分の花嫁』『セーラームーン』『I's＜アイズ＞』【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
-
第44回
エンタメ最新刊も50%ポイント還元！『チェンソーマン』『SPY×FAMILY』『ワールドトリガー』など2010年代の話題作が対象【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
-
第43回
エンタメお父さん、歴史まるわかりの『学研まんが日本の歴史』『世界の歴史』が１冊120円です！【Kindle漫画セール情報】
-
第42回
エンタメ「私達の恋の話をたくさんしよう！」に涙腺崩壊『いなり、こんこん、恋いろは。』全10巻で880円【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ