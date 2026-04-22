「モンハンワイルズ」一蘭のラーメンがまた食べられる！ 追加ミニストーリー「最高の喜びを求めて」本日配信
カプコンは4月22日、「モンスターハンターワイルズ」にて、天然とんこつラーメン専門店「一蘭」とのスペシャルコラボとなるサイドミッション「「最高の喜び」を求めて」を新たに配信開始した。期間無制限の常設配信となる。
一蘭とのコラボは以前にも実施されており、特別な食事が可能となっていた。食事効果もかなり強く、コラボが終了して残念に思っていた人には朗報となる。
サイドミッションは狩りに出かけることなく、大集会所のなかだけで完結。一蘭のラーメンの味が忘れられない「ミャー」のお願いを受け、プーギーを追いかけ回すことに。
ミッションクリア後は専用のお食事券を、定期的に入手可能に。ラーメン食べて、一狩りいこうぜ！
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
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