カプコンは4月22日、「モンスターハンターワイルズ」にて、天然とんこつラーメン専門店「一蘭」とのスペシャルコラボとなるサイドミッション「「最高の喜び」を求めて」を新たに配信開始した。期間無制限の常設配信となる。

一蘭とのコラボは以前にも実施されており、特別な食事が可能となっていた。食事効果もかなり強く、コラボが終了して残念に思っていた人には朗報となる。

サイドミッションは狩りに出かけることなく、大集会所のなかだけで完結。一蘭のラーメンの味が忘れられない「ミャー」のお願いを受け、プーギーを追いかけ回すことに。

ミッションクリア後は専用のお食事券を、定期的に入手可能に。ラーメン食べて、一狩りいこうぜ！

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

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