子ども見守りGPS「BoTトーク」、「見守りウォレット機能」搭載モデル発売　交通系ICカードと連携し自動改札入出場履歴や買い物利用状況を把握

ビーサイズ株式会社は、子ども見守りGPS「BoTトーク」に「見守りウォレット機能」を搭載した最新モデル（シリーズ第6世代）を2月18日に発売した。こどもの登下校や外出時の位置情報による見守りに加え、交通系ICカードと連携し、必要なときにはお金の利用も見守れる仕組みを備えたとのこと。同機能は2026年3月から使用開始予定。使用日が決まり次第、BoTトーク公式HPで周知するという。

子ども見守りGPSの「BoTトーク」は、AIが移動履歴や音声メッセージから家族の行動習慣ややりとりを学習し、各家庭に個別最適化した見守りを実現するというAI見守りロボット。手のひらサイズのデバイスを持ち歩くことで、位置情報を保護者に知らせる見守り機能に加え、BoTトークと保護者のスマートフォン間で音声メッセージの送受信を行えるという。

今回の最新モデルでは、BoTトークと交通系ICカードを一緒に持ち歩くことで、「見守りウォレット機能」を利用できる。この機能では、スマートフォンのアプリ上で交通系ICカードの残高を確認できるほか、電車やバスの自動改札の入出場履歴や買い物の利用状況をタイムリーに把握できるとのこと。残高は、BoTトークと交通系ICカードを一緒にして自動改札や決済端末にタッチしたことを検知して更新されるという。

見守りウォレット機能は、Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、icscaといった交通系ICカードに対応。別売りのシリコンウォレットに収納することで、BoTトークと一緒に持ち歩きやすくなるとのこと。