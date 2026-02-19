「XTC JAPAN 2026」、ピッチ登壇するファイナリスト10社を発表 優勝企業はXTC世界大会に進出
株式会社ガイアックスと株式会社アイティーファームが共同運営するXTC JAPAN運営委員会は2月18日に、3月3日に開催する「XTC JAPAN 2026」にピッチ登壇するスタートアップ企業10社を発表した。優勝企業は、2026年秋ごろに米国San Franciscoで開催予定のXTC世界大会に招待される。
「XTC JAPAN 2026」ファイナリスト10社（企業名と事業概要一覧）
CancerFree Biotech（台湾）
眼鏡型カメラ映像解析により創薬実験活動のトレーサビリティと自動ドキュメント化・監査を実現
https://cancerfree.io/
株式会社Dots for
アフリカ村落向けデジタル経済インフラハブ
https://dotsfor.com
ファーメランタ株式会社
植物抽出希少物質の生合成プラットフォーム
https://fermelanta.com
株式会社FlyWorks
遺伝子組み換えショウジョウバエを活用した高速大規模な創薬スクリーニング技術
https://flyworks.org
株式会社Liquid Mine
血液全ゲノム解析に基づく骨髄穿刺不要の白血病モニタリング検査
https://www.liquidmine.co.jp/
株式会社ミーバイオ
菌増殖阻害の解決によるコスト優位な芳香族化合物の生合成
https://www.mii-bio.com/
株式会社MOLCURE
独自構築の抗体言語モデル＆データベースによるAI抗体創薬プラットフォーム
https://molcure.com/
NanoResonance株式会社
シリコンナノ粒子の共鳴色で、化粧品・モビリティ・建築分野等での高耐候・軽量薄膜塗料を実現
https://www.nano-resonance.com
フィジオロガス・テクノロジーズ株式会社
給水不要の在宅血液透析装置
https://physiologas.co.jp/
株式会社トコシエ
自然言語指示で造形用3Dモデルを自動生成するAI-CAD
https://www.tokoshie3d.com/jp/
「XTC」は、世界120カ国から数千社が参加するというピッチコンテスト。世界のVCと企業70社超が共同運営し、グローバル課題に技術で取り組む起業家を発掘し支援する。日本では2020年から「XTC JAPAN」を毎年開催し、国内のディープテックスタートアップや技術スタートアップが海外展開や資金調達の実績を築いてきた。
3月3日に行われる「XTC JAPAN 2026」は、東京都立産業貿易センター浜松町館にて、「JID 2026 by ASCII STARTUP」と共同で開催。「XTC JAPAN 2026」では、今回発表されたファイナリスト10社によるピッチステージのほか、欧州最大級のVC Speedinvest代表 Oliver Holle氏によるキーノート講演やディープテック企業のフラッシュピッチ・セッションが予定されている。
「XTC JAPAN 2026」は無料で観覧可能。会場での観覧には、共同開催となる「JID 2026 by ASCII STARTUP」の事前参加登録が必要（入場無料）。「JID 2026 by ASCII STARTUP」は3月3日10時から18時まで東京都立産業貿易センター浜松町館で開催。事前参加登録など詳細は、公式サイト（https://jid-ascii.com/）を参照。